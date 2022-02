Rusko trvá na stiahnutí amerických síl zo strednej a východnej Európy a Pobaltia

Moskva trvá na stiahnutí všetkých amerických ozbrojených síl a zbraní rozmiestnených v stredovýchodnej a juhovýchodnej Európe a Pobaltí, uvádza sa v písomnej odpovedi Ruska na reakciu USA o zárukách bezpečnosti, ktorú vo štvrtok zverejnilo ruské ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje na základe správy prevzatej z agentúry TASS.

„Sme si istí, že národné potenciály v týchto oblastiach sú celkom dostatočné. Sme pripravení diskutovať o týchto otázkach na základe článkov 4 a 5 ruských návrhov dohôd,“ píše sa v dokumente ruského rezortu diplomacie.

Ďalej sa v ňom uvádza, že „rozmiestnenie ozbrojených síl Ruskej federácie na svojom území neovplyvňuje a ani nemôže ovplyvniť základné záujmy USA. Pripomíname, že na území Ukrajiny sa nenachádzajú žiadne naše sily“.

„V prípade absencie pripravenosti americkej strany rokovať o pevných, právne záväzných zárukách našej bezpečnosti zo strany USA a ich spojencov bude Rusko musieť reagovať, a to aj prostredníctvom implementácie opatrení vojensko-technického charakteru,“ uvádza sa v dokumente.

„Rusko naďalej obhajuje integrovaný prístup k strategickej otázke. Navrhujeme zapojiť sa do spoločného vývoja novej rovnice bezpečnosti... Vyzývame USA a NATO, aby sa vrátili k plneniu medzinárodných záväzkov v oblasti udržiavania mieru a bezpečnosti... Očakávame konkrétne návrhy od členov Aliancie o forme a podstate právneho potvrdenia, že sa upustí od ďalšej expanzie NATO na východ.“

V dokumente sa ďalej uvádza, že „všeobecné vyhlásenia, že americká strana berie tento postulát (o nedeliteľnej bezpečnosti) do úvahy, priamo odporujú nepripravenosti Washingtonu vzdať sa kontraproduktívneho a destabilizačného smerovania k vytváraniu výhod pre seba a svojich spojencov na úkor záujmov ruskej bezpečnosti... To je to, čo sa deje v dôsledku bezuzdnej politiky Severoatlantickej aliancie vedenej USA za neobmedzené geostrategické a vojenské využívanie postsovietskeho priestoru vrátane územia Ukrajiny, čo je pre nás obzvlášť citlivé. Toto sa deje priamo na ruských hraniciach“.

Ruský minister zahraničí Sergej Lavrov ešte predtým oznámil, že Rusko zašle ešte počas štvrtka Spojeným štátom odpoveď na ich návrhy týkajúce sa bezpečnosti v Európe a že obsah bude zverejnený.

Washington vo svojej písomnej odpovedi Moskve odmietol niektoré z hlavných požiadaviek Ruska vrátane zákazu členstva Ukrajiny v NATO. Moskva v reakcii uviedla, že s odpoveďou nie je spokojná, avšak zdôraznila, že v určitých otázkach je možné dosiahnuť pokrok.

Hoci Rusko tento týždeň ohlásilo sťahovanie niektorých svojich síl z blízkosti ukrajinských hraníc, podľa Západu o tom neexistujú dôkazy.

Rusko napriek rozsiahlej vojenskej prítomnosti pri hraniciach s Ukrajinou odmieta, že by plánovalo útok. Vlani v decembri vyzvala Moskva Spojené štáty i NATO, aby jej poskytli rozsiahle bezpečnostné záruky vrátane prísľubu, že NATO sa nebude rozširovať smerom na východ a neumožní členstvo Ukrajine. Moskva takisto Západ žiada, aby sa zaviazal, že nerozmiestni útočné zbrane v blízkosti ruských hraníc.