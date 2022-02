Video: Papagáj kleptoman ukradol kameru. Urobil však neskutočné zábery

Kleptomanský papagáj prispel do novozélandskej kinematografie po tom, čo ukradol kameru GoPro a natočil s ňou nádherné zábery Národného parku Fiordland. Novozélandské papagáje druhu Nestor kea sú známe svojou zvedavou a šibalskou povahou. Často nič netušiacim turistom a návštevníkom kradnú peňaženky, šperky, nádoby s jedlom, stierače z áut a iné cennosti.

Rodina Verheulovcov pre miestnu televíziu v programe Seven Sharp povedala, že dovolenkovali na chate, keď sa k nim pripojil kŕdeľ papagájov. Kamerou GoPro si chceli papagáje natočiť, no jeden z nich schmatol kameru a odletel, pričom natáčal svoj let dolu svahom. Kamera zachytila útek, pristátie aj krátky útok na kameru, pričom bolo vidieť vtáka, ako odtrháva kúsky plastu. Rodina papagája sledovala, až nakoniec sa synovi podarilo kameru nájsť.

Video: Papagáj natočil pôsobivé zábery