OĽANO podporuje vytvorenie 8 volebných obvodov, chce diskusiu v koalícii

Poslanci OĽANO navrhujú, aby sa polovica zo 150 poslancov volila na tzv. národnej kandidátnej listine a zvyšných 75 mandátov by sa malo rozdeliť medzi osem volebných obvodov. Ich návrh je výzvou na diskusiu v koalícii. Dodali, že na Ministerstve vnútra SR už dlhšie zasadá pracovná skupina, ktorá sa venuje tejto problematike.

„Podporujeme myšlienku vytvorenia ôsmich volebných obvodov. Takýto volebný systém by bol kombinovaný. To znamená, že polovica poslancov by sa volila na národnej kandidátke a zvyšných 75 mandátov sa rozdelí medzi osem volebných obvodov. Takto jednoznačne priblížime vysokú politiku k regiónom a občania budú mať možnosť voliť ľudí zo svojho okolia, ktorých poznajú, a zároveň tým zvýšime zastúpenosť národnostných menšín v parlamente,“ povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii Gyimesi.

Tvrdí, že jeden volebný obvod so 150 mandátmi vytvára nutnosť pre voliča voliť kandidátku, „akú mu naservírujú centrály strán, a má len 4 preferenčné krúžky, aby ovplyvnili poradie“.

„Náš návrh na zriadenie ôsmich volebných obvodov je skôr výzvou do diskusie v rámci koalície. Modely nového systému môžu byť rôzne, no dôležité je dohodnúť sa a priblížiť zákonodarný proces regiónom,“ vyhlásil Szőllős.

Gyimesi doplnil, že sa stotožňuje s požiadavkami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) i mimoparlamentného KDH. ZMOS spustil aj petičnú akciu k referendu za viac volebných obvodov.