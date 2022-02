Šatanove video obletelo svet: "Verím, že to pomôže"

Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) uverejnil na sociálnu sieť zábery z ranného tréningu detí v Banskej Bystrici, ktoré sledovali štvrťfinálový zápas Slovákov na ZOH proti USA.

Na záberoch je vidieť, ako po premenenom nájazde Petra Cehlárika a následnom úspešnom zákroku Patrika Rybára, oslavujú deti postup Slovenska. Na ľad lietali hokejky a rukavice, mladí hokejisti sa tešili tak, ako keby postup sami vybojovali. „Veľmi sme sa z toho tešili, ja som to videl asi desaťkrát. Uvedomili sme si, že to, čo tu chalani predvádzajú, má dosah aj doma. Všetkých to potešilo,“ povedal pre TASR Miroslav Šatan.

While we had our olympic shootout vs USA in China..this is how early morning practice looked like in many small arenas in Slovakia.. pic.twitter.com/Hipex9Yegv — Miroslav Šatan (@miro81s) February 16, 2022

Video zdieľala na svojom účte aj Medzinárodná hokejová federácia (IIHF). Videlo ho už viac ako 512-tisíc ľudí a počet pozretí stále rastie. Šatan verí, že zarezonuje natoľko, aby mal slovenský hokej v budúcnosti z čoho čerpať. Malo by teda prilákať viac detí. „Myslím si, že dobré výsledky sú vždy najlepším náborom. My sme mali pre koronu s náborom problém, vzhľadom na reštrikcie a opatrenia. Takéto excelentné vystúpenie na ZOH poslúži aj na to, aby prišli nové deti do klubov, aby ich v budúcnosti bolo viac, a aby nám mal o pár rokov kto robiť radosť,“ uviedol.

Šatan verí, že zábery budú motivačné aj pre vládnych predstaviteľov a že hokej má stále na Slovenku výsostné postavenie medzi športami. „Šport potrebuje veľkú podporu. V minulosti bolo veľa diskusií a debát okolo toho, ako by sa mu malo pomôcť a ako by sa malo zlepšiť prostredie. Hokej má u nás výnimočné postavenie a v spoločnosti slúži ako spájajúci faktor. Takže aj naši politici by mu mali venovať priestor a mali by sa ho snažiť viac podporiť. Hokej ukázal už niekoľkokrát, čo dokáže. Chýba nám nová infraštruktúra v mestách, kde deti ešte nemajú možnosť hrať. Situácia v spoločnosti je ekonomicky ťažká, ale na Slovensku máme veľa primátorov, ktorí chcú vybudovať štadióny. A tieto aktivity treba podporovať. Na hokejovom zväze máme rozbehnutých viacero projektov, ktoré tomu majú dopomôcť. Korčuľovanie detí pri základných školách má naučiť tých najmenších úplné základy a ponúknuť im radosť z pobytu na ľade. Aktuálne spolupracujeme aj so všetkými samosprávami a niektorými mestami, kde chceme vybudovať úplne nové, takzvané malé ľadové plochy.“

Video dokonca zarezonovalo aj u fanúšikov zo zámoria, najmä z USA. Po vypadnutí boli sklamaní, ale Slovákom držia palce v ďalšom priebehu turnaja: „Čítal som veľa komentárov, v ktorých písali, že nám fandia. Po tom, čo videli tieto deti sa takto tešiť, tak chápu, čo to pre nás znamená,“ dodal šéf SZĽH.