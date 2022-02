Cenu za najlepší film na Berlinale získala španielska dráma Alcarrás

Ide o príbeh rodiny pestovateľov broskýň, ktorá bojuje o svoju budúcnosť. Simónová (36) venovala ocenenie svojej rodine s tým, že „bez nej a mojej blízkosti k tomuto svetu by som nebola schopná rozpovedať tento príbeh“.

Berlinale je v súčasnosti tretím európskym filmovým festivalom po sebe, na ktorom hlavné ocenenie získala žena-režisérka. Stalo sa tak v Cannes i v Benátkach minulý rok, pripomína AFP.

Veľkú cenu poroty na 72. ročníku Berlinale získal hongkonský režisér Hong San-su so snímkou, ktorá bola na festivale uvedená pod anglickým názvom „The Novelist's Film“ (Románopiscov film).

Ocenenie za najlepšiu réžiu získala Francúzka Claire Denisová za film „Avec amour et acharnement“ (S láskou a odhodlaním).

Cenu za najlepší herecký výkon v hlavnej úlohe získala nemecko-turecká autorka a herečka Meltem Kaptanová za snímku „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“. Ide o skutočný príbeh turecko-nemeckej matky bojujúcej o prepustenie svojho syna z amerického zadržiavacieho tábora. Film získal ocenenie aj za najlepší scenár, píše DPA.

Ocenenie poroty dostal aj film „Robe of Gems“ (Rúcho z drahokamov) od mexicko-bolívijskej režisérky Natalie López Gappardovej o zločine a korupcii v modernom Mexiku.

Indonézska herečka čínskeho a vietnamského pôvodu Laura Basukiová získala na Berlinale ocenenie za najlepší vedľajší herecký výkon v snímke „Nana“ (Before, Now & Then).

Medzi ďalších ocenených patria ruská režisérka, scenáristka a poetka Anastasia Veberová za najlepší krátky film (Trap) a snímka „Everything will be OK“ (Všetko bude v poriadku) od kambodžského režiséra a scenáristu Rithyho Panha za výnimočný umelecký výkon.

Špeciálne ocenenie poroty dostal švajčiarsko-nemecký film „Drii Winter“ od režiséra Michaela Kocha, uzatvára DPA.