Naď: Spojenci z NATO nemajú dôkazy o odsune ruských vojsk od hraníc

Ministri obrany 30-člennej Severoatlantickej aliancie v spoločnom vyhlásili uviedli, že sú znepokojení „veľmi rozsiahlym, nevyprovokovaným a neodôvodneným“ hromadením ruskej armády v blízkosti hraníc s Ukrajinou a v Bielorusku.

Naď potvrdil, že dominantnou témou rokovaní ministrov bola situácia spojená s napätím medzi Ruskom a Ukrajinou. „Môžem povedať, že z hľadiska vývoja situácie máme nejaké pozitívne náznaky, ktoré komunikovali predstavitelia Ruskej federácie, ale ani jeden zo spojencov nemá dôkazy, že by sa tieto náznaky dostávali do roviny realizácie. To znamená, že nie sú dôkazy o nejakom odsune vojsk, práve naopak, viacerí spojenci potvrdili, že majú informácie o posilnení ruskej vojenskej prítomnosti na hraniciach s Ukrajinou,“ vysvetlil minister.

Dodal, že treba počkať na to, čo prinesú najbližšie dni, pričom podľa neho nikto v NATO si neželá ten najhorší scenár, ale je potrebné byť pripravený na všetky možnosti.

Naď upozornil, že spojenci sa zaujímali o to, ako jednotlivé krajiny spolupracujú s Ukrajinou, a v tejto súvislosti odznelo, že slovenská vláda schválila odmínovacie systémy Božena a aj zdravotnícky materiál pre Ukrajinu.

Pripomenul tiež, že sa hovorilo i o cvičení Saber Strike 2022, do ktorého sa zapojí sedem členských krajín NATO s vyše 13.000 vojakmi a ktoré prebehne aj na území Slovenska. Podľa údajov tlačovej agentúry Reuters sa v prvej polovici marca na tomto cvičení zúčastní takmer 1300 slovenských vojakov.

Naď upozornil, že aj štvrtkové rozhovory ministrov obrany s rezortnými partnermi z Ukrajiny, ale aj Fínska a Švédska, ktoré nie sú členmi Aliancie, budú zamerané na krízu pri ukrajinských hraniciach.