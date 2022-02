Podmienky straty občianstva SR po prijatí cudzieho sa zmiernia

Vyplýva to z novely zákona o štátnom občianstve, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Tí, ktorí už stratili slovenský pas prijatím cudzieho občianstva, môžu požiadať o jeho vrátenie, pokiaľ zdokladujú päťročný pobyt v cudzine.

Novelu poslanci posunuli do druhého čítania ešte v marci 2021, odvtedy sa opakovane presúvala z programu schôdzí. Dôvodom boli diskusie v koalícii o pozmeňujúcich návrhoch. Slovenské štátne občianstvo majú podľa schválenej legislatívy získať tiež bývalí občania SR, ktorí ho stratili na vlastnú žiadosť, ako aj osoby so slovenským pôvodom po jednom z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov.

Slovenské občianstvo si majú po novom udržať občania, ktorí nadobudnú cudzie štátne občianstvo, „ak majú na území štátu, ktorého štátne občianstvo nadobudnú, povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt v čase nadobudnutia cudzieho občianstva najmenej päť rokov a predložia doklady preukazujúce tieto skutočnosti“. O štátne občianstvo SR nepríde ani maloleté dieťa, ktorého rodič zostáva štátnym občanom SR.

O slovenský pas po novom nemajú prísť občania v prípadoch, ak ide o nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva manžela za trvania manželstva, narodením, osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa.

Občania alebo bývalí občania Českej republiky po novom nebudú musieť pri žiadosti o slovenské občianstvo spĺňať požiadavku ovládania slovenského jazyka. Výnimka z ovládania štátneho jazyka by sa mala uplatňovať aj pri žiadateľoch starších ako 65 rokov a tých, ktorí vykonali jazykové skúšky zo slovenského jazyka. Vzťahovať by sa mala aj na žiadateľov, ktorí majú vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí.

Poslanci prijali aj pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka zahraničných Slovákov žiadajúcich o slovenské občianstvo. Slováci žijúci v zahraničí, ktorí sa významne zaslúžili o prínos pre komunitu krajanov a majú v SR povolený pobyt, môžu získať štátne občianstvo aj bez podmienky trojročného nepretržitého pobytu na území SR.

Pozmeňujúcim návrhom sa má zároveň zamedziť tzv. fiktívnym pobytom pri udeľovaní štátneho občianstva. Ministerstvo vnútra si bude môcť vyžiadať doklady na preukázanie skutočného pobytu v zahraničí.

Z návrhu novely tiež vyplýva, že ľudia, ktorí prišli o slovenské občianstvo, by už oň nemuseli požiadať na základe výnimky ministra vnútra SR, ale v riadnom konaní. Po novom by žiadatelia nemuseli mať pobyt na území SR, čiže by mali byť odbremenení od povinnosti prihlasovať sa ako cudzinci na pobyt na cudzineckej polícii.

Slovenský pas v súčasnosti strácajú ľudia na základe zákona o štátnom občianstve, ktorý prijala prvá vláda Roberta Fica (Smer-SD). Niekdajší kabinet reagoval právnou normou v roku 2010 na maďarský zákon, ktorý od roku 2011 zjednodušuje udeľovanie dvojakého občianstva zahraničným Maďarom. Na základe súčasného zákona prichádzajú o slovenský pas tí, ktorí prijali občianstvo iného štátu.

Ministerstvo vnútra informovalo, že pre súčasnú legislatívu prišlo doposiaľ o slovenské občianstvo 4059 ľudí. V roku 2015 prijalo ministerstvo nariadenie, ktoré umožňuje bývalým občanom požiadať naspäť o slovenské občianstvo na základe výnimky ministra vnútra. Doteraz bolo podľa rezortu vnútra vrátené 1183 osobám.

Nová legislatíva má byť účinná od 1. apríla 2022.

Jeden z predkladateľov Milan Vetrák (OĽANO) na stredajšej tlačovej konferencii pripomenul, že ľahšie by mali získať slovenské občianstvo aj potomkovia emigrantov z čias socializmu. V koalícii nenašli podľa neho zhodu na počte rokov pobytu v zahraničí, ktoré musí preukázať osoba, ak si chce pri získaní cudzieho občianstva nechať to slovenské. Napokon sa schválil päťročný pobyt, OĽANO žiadalo tri roky. „Pre pokoj v koalícii sme to nakoniec nepredložili,“ skonštatoval s tým, že Sme rodina bolo proti tomuto návrhu a strana Za ľudí sa nevyjadrila.