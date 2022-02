Kaczyňski: Agresia Ruska proti Ukrajine je dnes menej pravdepodobná

Rusko používa svoje ozbrojené sily na destablizáciu Ukrajiny, ale dnes je menej pravdepodobné, že ich použije na začatie vojny, aj keď sa to stále nedá vylúčiť, vyhlásil v stredu líder poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski. Citovala to poľská tlačová agentúra PAP.

„Rusko používa svoje ozbrojené sily na destabilizovanie Ukrajiny, aby jej situáciu sťažilo, a to takým spôsobom, ktorý je z hľadiska medzinárodného práva a morálky neprijateľný. Ale to neznamená, že to povedie k ozbrojenej agresii,“ povedal Kaczyňski.

Podľa mienky Kaczyňského je teraz viac dôvodov než pred 48 hodinami na to, aby prevládalo presvedčenie, že ruská agresia nenastane.

Dodal: „Nie som presvedčený, že Rusko, Putin a jeho spolupracovníci vôbec mali zámer podniknúť agresiu. Možno mali, možno bol taký variant, ktorý vychádzal z reakcie Západu... Ale upustili od neho, aspoň teraz.“

„Nie som prehnane optimistický, hoci vojna, ten najhorší variant, keď budú ľudia zomierať a mestá budú zničené, sa dnes zdá relatívne menej pravdepodobný, ale stále nie vylúčený,“ uviedol Kaczyňski.

Rusko zhromaždilo na hraniciach Ukrajiny približne 130.000 vojakov, čo niekoľko týždňov vyvoláva obavy z invázie, ale objavili sa správy, že Rusko časť vojakov už sťahuje na pôvodné základne. Západ však tvrdí, že tieto vyhlásenia Moskvy nepotvrdzujú žiadne dôkazy, ale stále je zástancom diplomatického riešenia krízy.