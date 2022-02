Sulík kritizoval guvernéra NBS za infláciu. Maskuje nervozitu, tvrdí Kažimír

Hlavným vinníkom zodpovedným za rekordnú infláciu na Slovensku je guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír, pretože na zasadnutí Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) hlasuje za zvyšovanie objemu eur v obehu. Na tlačovej konferencii počas rokovania vlády to povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

„Peter Kažimír je na Slovensku hlavný vinník obrovskej inflácie. Lebo on chodí do Frankfurtu vysedávať na zasadnutia Rady guvernérov. On dvíha ruku za tieto fatálne zlé, zničujúce rozhodnutia,“ povedal Sulík. ECB dala podľa neho za posledných 13 rokov do obehu tisícky miliárd eur, ktoré nie sú ničím kryté.

Guvernér NBS oponoval, že opatrenia počas pandémie pomohli odvrátiť kolaps ekonomiky, ochránili milióny pracovných miest a umožnili vládam vrátane slovenskej financovať ich podporné politiky. „Pre zaujímavosť, Eurosystém nakúpil 25 miliárd eur slovenských vládnych dlhopisov, čo predstavuje polovicu nášho dlhu,“ priblížil Kažimír. Keď ECB nakupovala každý mesiac stovky miliónov slovenského dlhu, nikto sa podľa neho nesťažoval.