Spojené štáty odsúdili snahu Ruska o uznanie dvoch separatistických regiónov na Ukrajine

Takýto krok by "predstavoval hrubé porušenie medzinárodného práva", uviedol vo vyhlásení minister zahraničných vecí USA Antony Blinken. Informovala o tom agentúra AFP.

Ruská Štátna duma hlasovala v utorok za výzvu ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi na uznanie dvoch odštiepeneckých regiónov na východe Ukrajiny – Doneckej ľudovej republiky (DĽR) a Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) - za „suverénne a nezávislé štáty“. Návrh prišiel v čase stúpajúceho napätia medzi Západom a Moskvou v súvislosti s hromadením ruských jednotiek na hraniciach s Ukrajinou, pripomína AFP.

„Schválenie tejto výzvy Kremľom vyústi do celkového odmietnutia záväzkov ruskej vlády v rámci minskej dohody,“ podotkol Blinken s odvolaním sa na dohovor z roku 2014, ktorý mal za cieľ urovnať konflikt na Ukrajine.

Šéf diplomacie USA dodal, že takéto rozhodnutie by spochybnilo „deklarovaný záväzok Moskvy pokračovať v zapájaní sa do diplomacie s cieľom dosiahnuť mierové riešenie tejto krízy“. Vyžiadalo by si tiež „rýchlu a pevnú reakciu zo strany Spojených štátov v plnej koordinácii s našimi spojencami a partnermi“, cituje z vyhlásenia AFP.