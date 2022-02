Stredomorská verzus vegánska strava: Vedci zistili, po ktorej sa lepšie chudne

Vedci sa rozhodli, že porovnajú dva druhy zdravej stravy, aby zistili, ktorá je lepšia na chudnutie. V štúdii publikovanej v akademickom časopise Journal of the American College of Nutrition zaradili dospelých s nadváhou do dvoch skupín. Jedna po dobu 16 týždňov konzumovala stredomorskú stravu a druhá nízkotučnú vegánsku stravu.

Nízkotučná vegánska strava bola úplne bez živočíšnych produktov a pozostávala z celozrnných výrobkov, zeleniny, ovocia a strukovín. Počas celého obdobia štúdie dostávali účastníci aj vitamín B12 v dávke 500 µg denne. Vegánska strava bola zložená zo sacharidov (75 percent), bielkovín (15 percent) a tukov (10 percent).

Stredomorská strava pozostávala z nízkotučných mliečnych výrobkov, strukovín, ovocia a zeleniny, orechov alebo semien, extra panenského olivového oleja, celozrnných obilnín, vajec a rýb. Vyhýbali sa nasýteným tukom a červenému mäsu, alebo ich obmedzili na jednu porciu týždenne.

Všetci účastníci pokračovali v rutinných cvičeniach a nemuseli meniť užívanie liekov, pokiaľ im to nenariadili ich lekári. Vedci zistili, že nízkotučná vegánska strava môže spôsobiť stratu hmotnosti, zlepšiť stavbu tela, znížiť hladinu cholesterolu a znížiť hladinu cukru v krvi viac ako stredomorská strava. Tu je súhrn zistení:

Stredomorská strava nespôsobila žiadne zmeny hmotnosti, ale keď účastníci dodržiavali vegánsku stravu, schudli 6 kg.

Nízkotučná vegánska strava viedla k väčšiemu zníženiu tukovej hmoty o 3,4 kg.

Vegánska strava tiež spôsobila zníženie viscerálneho tuku o 315 cm3.

Vegánska strava viedla k zníženiu celkového cholesterolu a LDL („zlého“ cholesterolu) o 18,7 mg/dl a 15,3 mg/dl, zatiaľ čo stredomorská strava nespôsobila žiadne zmeny v hladinách cholesterolu.

Obe diéty spôsobili zníženie krvného tlaku, pričom stredomorská diéta bola účinnejšia ako vegánska - 6,0 mm Hg v porovnaní s 3,2 mm Hg.

Doktorka Hana Kahleová, spoluautorka štúdie, povedala:

„Predchádzajúce štúdie naznačovali, že stredomorská aj vegánska strava zlepšujú telesnú hmotnosť a kardiometabolické rizikové faktory, ale doteraz nebola ich relatívna účinnosť porovnávaná v randomizovanej štúdii. Rozhodli sme diéty priamo porovnať a zistili sme, že vegánska strava je účinnejšia tak na zlepšenie zdravotných ukazovateľov, ako aj na podporu chudnutia.“

Vedci naznačujú, že úbytok hmotnosti z vegánskej stravy súvisí s nižším počtom kalórií, vyšším obsahom vlákniny a nižším príjmom tukov. Dr Neal Barnard, autor štúdie, povedal: