Slovensko poskytne Ukrajine odmínovacie systémy Božena a zdravotnícky materiál

Slovensko poskytne Ukrajine dva odmínovacie systémy Božena 5 a zdravotnícky materiál za 1,7 milióna eur. Vláda tak reagovala na ukrajinskú výzvu o pomoc. Počas rokovania vlády o tom informoval premiér Eduard Heger spolu s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (obaja OĽANO) a šéfom diplomacie Ivanom Korčokom (nominant SaS).

V dohľadnej dobe urobí Slovensko všetky potrebné kroky na to, aby dokázalo pomôcť ukrajinským občanom odmínovať „obrovské polia na území Ukrajiny“, povedal Naď. „Hovorí sa o miliónoch kusoch mín. Toto je to, čo Ukrajina potrebuje a čím by sme vedeli pomôcť,“ poznamenal.

Korčok uvítal tento krok vlády. Boženy majú byť podľa neho vnímané ako obranné zariadenia, ktoré majú pomôcť civilistom, aby neumierali. „Vnímam to ako súčasť širšieho diplomatického úsilia, kde tým najvyšším cieľom, ktorý máme, je dosiahnuť politické a diplomatické riešenie napätia, ktoré tu máme celé týždne,“ uviedol Korčok.

Premiér deklaroval, že spolu s európskymi partnermi vyvíjajú všetko úsilie k deeskalácii konfliktu na Ukrajine, k dohode a mierovému riešeniu. „Všetci si uvedomuje, že akýkoľvek konflikt by bol katastrofou pre všetky strany,“ podotkol.

Západ, ale najmä USA, už týždne upozorňujú, že Rusko by mohlo napadnúť Ukrajinu, keďže v blízkosti jej hraníc sústredilo vyše 100.000 vojakov a v posledných dňoch vykonáva v južnom Bielorusku spoločné cvičenie s tamojšou armádou. Rusko tvrdenia o príprave invázie odmieta a tvrdí, že pre nikoho nepredstavuje žiadnu hrozbu.