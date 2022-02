Premiér ohlásil rušenie obmedzení

Na Slovensku sa od 28. februára začne uvoľňovanie pandemických opatrení. Zrušia sa režimy OTP, OP aj OP+. Zvýšia sa aj kapacity pri nízko a stredne rizikových podujatiach. Druhá fáza uvoľňovania sa začne od 28. marca, keď sa zrušia kapacitné obmedzenia a upraví sa povinnosť nosenia respirátora či rúška. Pred rokovaním vlády o tom informoval premiér Eduard Heger (OĽANO).

„Od 28. februára to bude vlastne bez režimov, ostane len ´základ´. Takisto zrušíme povinnosť karantény žiakov, ktorí boli v v škole v kontakte s pozitívnym, prevádzkové hodiny služieb sa predĺžia do 24.00. K navýšeniu kapacity príde aj pri vysoko rizikových podujatiach,“ upozornil premiér. Avizoval, že uvoľnenie sa má dotknúť aj oblastí športu, wellnessu či gastra.

Od 28. marca by sa podľa jeho slov mal život vrátiť do stavu prd pandémiou. „Zrušia sa kapacitné obmedzenia, obmedzenia prevádzkových hodín a upravíme aj povinnosť nosenia rúšok,“ uviedol. Ako dodal, COVID-19 tu stále bude, no „nebude diktovať pravidlá, ako máme žiť“.

Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) dodal, že vo štvrtok (17.2.) sa uskutoční okrúhly stôl, kde sa s premiérom chcú stretnúť so zástupcami jednotlivých sektorov.