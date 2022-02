Dopravcovia plánujú okrem priechodu Kúty aj blokády hraníc pri Šahách a na Orave

Protestujúci dopravcovia sa z Bratislavy presunuli k hraničnému priechodu Kúty, kde v utorok večer blokovali výjazd z parkoviska. K zablokovaniu hraníc v nočných hodinách pre riziko zníženia bezpečnosti cestnej premávky nepristúpili, o blokádu sa pokúsia v stredu (16. 2.). Pre TASR to povedal Stanislav Skala z Únie autodopravcov Slovenska (UNAS).

Zablokovanie hraníc v nočných hodinách by si podľa Skalu vyžiadalo svetelnú signalizáciu, ktorú dopravcovia nemajú. „Aby sme sa namočili do problémov, to nechceme,“ povedal Skala. Odloženie alebo zrušenie plánovanej blokády podmienil pozvánkou na rokovanie s kompetentnými.

Medzi požiadavky dopravcov patrí zníženie mýta aj cestnej dane o 30 %. Vzhľadom na výrazný rast cien požadujú dopravcovia aj zníženie daní z motorových palív. Pozornosť si chcú vynútiť najmä obmedzovaním trás, po ktorých sa presúvajú kamióny.

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR po blokácii niektorých bratislavských ulíc v pondelok (14. 2.) odsúdilo to, aby si autodopravcovia blokovaním premávky „robili rukojemníkov zo slušných ľudí, ktorí sa potrebujú dostať do práce či za lekárom“. „Takýto nátlakový spôsob, navyše za účasti fašistov, odsudzujeme a považujeme ho za mimoriadne nešťastný,“ dodal v pondelok hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf.