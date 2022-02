Scholz: Všetci rozumejú, čo sa deje s plynovodom Nord Stream 2

Kancelár takto reagoval na otázky o možnom zavedení sankcií voči plynovodu v prípade, ak by Rusko napadlo Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP, TASS a Reuters.

„Všetci rozumejú tomu, čo sa deje... Chceme mierové rozvitie situácie v Európe, aby situácia na Ukrajine nevyústila do vojny. Ak by k tomu došlo, malo by to obrovské následky, všetkým nám to je jasné. V akomkoľvek prípade však vieme, čo máme robiť... Myslel som si, že toto je jasné všetkým stranám,“ uviedol Scholz.

Podľa agentúry TASS sa Scholz takto vyhol priamej odpovedi na otázku týkajúcu sa zavedenia sankcií proti plynovodu.

Podľa ruského prezidenta má plynovod Severný prúd 2 prispieť k energetickej bezpečnosti Európy a nemá žiadne politické „zafarbenie“.

„Je to jeden z najväčších infraštruktúrnych projektov v Európe,... ktorý má prispieť k riešeniu celoeurópskych ekonomických i ekologických úloh... Je to čisto komerčný projekt, ktorý nemé žiadne politické zafarbenie,“ vyhlásil Putin.

Niektorí európski politici a experti obviňujú Rusku z toho, že používa svoje zásoby prírodných zdrojov ako politický nástroj, a vyzývajú na zníženie závislosti od ruských dodávok týchto komodít.

Plynovod Severný prúd 2 by zdvojnásobil objem zemného plynu, ktorý Rusko do Európy ročne dodáva cez už existujúci plynovod Severný prúd 1. Oba tieto plynovody sú však navrhnuté tak, aby sa vyhli Ukrajine, ktorej územie bolo v minulosti pre Rusko kľúčové pri prevážaní zemného plynu do Európy. Ukrajina tak môže prísť o miliardy dolárov z tranzitných poplatkov.

Putin na spoločnej tlačovej konferencii znova zopakoval, že Rusko je pripravené pokračovať v dodávkach zemného plynu cez Ukrajinu, ak bude existovať „dopyt zo strany európskych krajín, bude to rentabilné a ak bude daná infraštruktúra v dobrom technickom stave“.

Podľa nemeckého kancelára je potrebné zabezpečiť, aby fungoval tranzit zemného plynu aj cez Ukrajinu, Bielorusko, Poľsko i cez plynovod Severný prúd 1.