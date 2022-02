Pellegrini: Poslanci zabetónovali možnú zmenu ústavy legálnou cestou

„Poslanci nehlasovali v záujme občanov SR, pretože im odmietli do rúk vrátiť moc, ktorá im patrí. Hlasovaním zabetónovali akúkoľvek možnú zmenu ústavy legálnou cestou,“ podotkol. Hovorí o pošliapaní práv ľudí zo strany koaličných OĽANO, SaS a Za ľudí. Hoci Pellegriniho poslanci nesúhlasili s účinnosťou návrhu Miloša Svrčeka (Sme rodina) až od roku 2024, podporili ho a v druhom čítaní boli pripravení rokovať o zmene termínu.

Avizoval, že Hlas-SD je pripravený podporiť petičnú akciu za referendum o tom, či ľudia chcú zmenu ústavy tak, aby sa mohlo konať aj referendum o skrátení volebného obdobia NR SR. Poznamenal, že nedávnu petičnú akciu za referendum o predčasných voľbách podporilo okolo 600.000 ľudí. Pellegrini je zvedavý aj na reakciu prezidentky SR Zuzany Čaputovej po utorkovom odmietnutí Svrčekovej novely aj vzhľadom na jej vyjadrenia po rozhodnutí Ústavného súdu SR o nesúlade referendovej otázky s ústavou.

Líder Hlasu-SD zároveň odsúdil útoky na poslancov v súvislosti s podporou dohody o obrannej spolupráci Slovenska s USA. Deklaroval, že jeho strana je proti akémukoľvek násiliu. Pripomenul však, že tieto vyhrážky priniesla do kultúry súčasná koalícia, kým bola v opozícii. Pripomenul napríklad protesty pred domom Pavla Pašku. „Nech neplačkajú, lebo sami to vymysleli a sami to začali robiť vo veľkom,“ podotkol. Každý občan má podľa Pellegriniho právo vedieť, kto ako hlasoval. Preto avizuje, že Hlas-SD zverejní aj zoznam poslancov, ktorí hlasovali proti zmene ústavy v súvislosti s referendom.