Podľa odborníka celú dobu svoj internetový prehliadač používate nesprávne

Za roky používania rôznych zariadení sme si vypestovali návyky, ktoré považujeme za samozrejmosť, no nikdy by nám nenapadlo, že sú nesprávne. V mnohých prípadoch to tak je a svojim zariadeniam doslova škodíme. Upozorňuje na to expert Adrian Kingsley-Hughes pre ZDnet . Ten sa teraz totiž pozrel na nesprávne návyky pri používaní internetových prehliadačov, konkrétne prehliadača Google Chrome.

Možno si to ani neuvedomujete, ale internetový prehliadač vie vyťažiť veľké množstvo zdrojov vášho zariadenia, vrátane výkonu a batérie. Dokonca až tak, že je pri bežnom dennom používaní najväčším žrútom batérie vašich zariadení. To vás na stolnom počítači trápiť nemusí, ale ak používate mobilné zariadenia, už to môže byť veľký problém. Zvlášť, ak so sebou nechcete stále nosiť nabíjačky alebo powerbanky. Rovnako na niektorých zariadeniach môžete pocítiť aj problémy s vyťažením systémových zdrojov, prehliadače ako Chrome sú náročné najmä na pamäť.

Existuje niekoľko spôsobov, ako si môžete pomôcť. Používanie prehliadača totiž často spočíva v tom, že máte otvorených veľa kariet naraz a práve tie vyťažujú systémové zdroje a batériu. A to aj vtedy, keď niektoré z nich nepoužívate. Pre prehliadač Chrome existujú rozšírenia, ktoré dokážu pozastaviť nevyužívané karty. Patrí medzi ne napríklad Auto Tab Discard, ale aj iné, ktoré sú dostupné zadarmo. Tie si nainštalujete do svojho prehliadača a pozastavia neaktívne karty, teda karty, ktoré nepoužívate. Zároveň ich obnovia, keď sa k nim vrátite. Takto viete ušetriť hlavne spomínanú pamäť, čím pomôžete výkonu svojho zariadenia.

Avšak na spotrebu batérie to nemá veľký vplyv a tú tak váš prehliadač stále spotrebováva. Expert dáva niekoľko rád, čo môžete spraviť pre zlepšenie výdrže batérie. Tou prvou je používať iný prehliadač ako Chrome, čo však taktiež neprinesie veľké zlepšenie. Navyše mnohí potrebujú používať práve tento prehliadač. Druhým riešením je zmena spomínaných návykov – zatvorte nepoužívané karty a ak nepoužívate prehliadač, zatvorte ho úplne. Tak najlepšie predĺžite výdrž batérie, jej životnosť a aj ušetríte systémové zdroje svojho zariadenia.