Video: Policajtka zachránila dieťa pred prichádzajúcim autom

Policajtka v Cecil County v štáte Maryland riskovala vlastný život, aby zachránila dieťa pred prichádzajúcim autom. Annette Goodyearová sa starala o bezpečnosť detí na priechode pre chodcov blízko školy. Bezpečnostná kamera zachytila, ako Goodyearová dávala autám signál „stop“, zatiaľ čo sa žiačka snažila dostať na druhú stranu cesty.

Náhle sa však na obe vyrútil čierny sedan, pričom vôbec nezabrzdil pred priechodom. Ako je vidieť na záberoch, policajtka vytlačila dievča z cesty, pričom sama utrpela zranenia po náraze auta. Študentka vďaka nej vyviazla bez zranení.

This is what hero police officers do! North East Police Officer Annette Goodyear saved a student from harm’s way early this morning. pic.twitter.com/efpgjqucuO — Dr. Jeffrey Lawson (@DrJalawson) February 4, 2022

Goodyearová bola prevezená do nemocnice, no krátko na to ju prepustili, pričom policajtka hneď išla k študentke domov, aby uistila, že je v poriadku. Hrdinka sa krátko po incidente vrátila do svojej práce a za svoj čin získala ocenenie guvernéra.