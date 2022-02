Ako správne držať mobil, aby ste si neuškodili? Týmto spôsobom riskujete poškodenie nervov

Je vysoko pravdepodobné, že tento článok čítate popri tom, ako v ruke držíte mobil. Všimnite si pozorne, ako presne ho držíte – podopierate ho odspodu malíčkom a odzadu ukazovákom, prostredníkom a prsteníkom, zatiaľ čo palec scrolluje? Toto intuitívne rozpoloženie síce môže pôsobiť prirodzene, no do budúcna sa mu radšej vyhnite.

Držanie a ovládanie mobilu jednou a tou istou rukou je pohodlné, ale z dlhodobého hľadiska značne rizikové. Okrem toho, že pri ňom dochádza k poškodzovaniu zápästia, trpí pri ňom aj ulnárny nerv v predlaktí.

Smartfónový malíček

Takzvaný „smartfónový malíček“ je v dnešnej spoločnosti už pomerne zaužívaný fenomén. Pri používaní mobilov, tabletov a konzol sú najviac postihnuté palec a malíček, pričom krehkosť a veľkosť toho druhého z neho robí väčšiu obeť.

Hlavným problémom pri opieraní mobilu o malíček je možné natiahnutie väzu, ktorý spája prst s rukou. Smartfónový malíček však zďaleka nie je jediný následok nesprávneho držania mobilu.

Problémový ulnárny nerv

Ak ste si doteraz nepreložili mobil do oboch rúk alebo ho iným spôsobom nepodopreli, určite si všimnete, že popri tom, ako takmer celú jeho váhu kladiete na malíček, máte tiež zápästie otočené dovnútra, aby obrazovka zariadenia smerovala k vašej tvári.

Dlhodobé polohovanie zápästia týmto spôsobom stláča ulnárny nerv, ktorý preniká rukou od podpazušia cez lakeť až k malíčku. V predlaktí je tento nerv uložený na ľavej strane. Ulnárny nerv ovláda takmer všetky malé svaly ruky.

Pri priamom tlaku na nerv v oblasti lakťa alebo zápästia dochádza k jeho pricviknutiu a následnej bolesti až neuropatii (poškodeniu).

Bolesti vyvolá aj stredový nerv

Ulnárny nerv je jeden z troch hlavných nervov ruky. Ďalším z nich je aj stredový nerv, ktorý prechádza rukou v blízkosti ulnárneho a môžeme vďaka nemu pohybovať predlaktiami, zápästiami, rukami a prstami.

Odborný asistent na Fakulte zdravia pri používaní technológií a informatiky na Hongkonskej polytechnickej univerzite Peter White v roku 2017 podnikol výskum, pri ktorom pozoroval následky nadmerného používania elektroniky na stredový nerv. White si všimol, že študenti, ktorí držali v rukách elektroniku päť hodín denne, častejšie pociťovali bolesti zápästia a ruky.

V nasledovnom výskume White potvrdil, že „odchýlka zápästia od neutrálnej (všetky prsty vystreté) polohy môže viesť k výraznejšej deformácii stredového nervu“. White zároveň tvrdí, že pre čo najmenšie poškodenie je potrebné „pri používaní počítača držať zápästie v čo najviac neutrálnej polohe, a pri používaní mobilných zariadení sa vyhnúť udržiavaniu palca a prstov v statickej natiahnutej polohe, a to zvlášť pri obsluhovaní jednou rukou“.

Ako teda správne držať mobil?

Chirurg Steve Beldner v rozhovore pre kanál na YouTube The National Desk hovorí, že doba nám síce prináša čoraz menšie a tenšie zariadenia, no naše ruky nie sú stvorené na to, aby ich vedeli správne uchopiť. Tlak na kĺb palca, ktorý vzniká pri držaní mobilu jednou rukou, dokážeme zmierniť tak, že palec umiestnime ďalej od dlane.

Pre zdravé používanie mobilu potrebujete dosiahnuť, aby bol hrubší. Beldner radí pomôcť si napríklad zrolovanou utierkou alebo tričkom, ktoré umiestnite za mobil. Chirurg tiež radí udržiavať lakeť a zápästie v priamej polohe, čím nervu zaručíte lepší obeh.

Fyzioterapeutka Dina Delopoulosová radí používateľom smartfónov dodržiavať pravidelné prestávky a naťahovať si ohýbače a vystierače ruky zatláčaním prstov hore a dozadu, kolmo na zápästie.

Delopoulosová tiež radí používať neoprénovú bandáž na zápästie a častejšie si ukladať mobil na rovný povrch a používať na scrollovanie iné prsty ako palec. Odborníčka na výstrahu hovorí o svojej skúsenosti s pacientkou, ktorá mala mesiac ruku v dlahe po tom, ako sa jej kvôli nesprávnemu držaniu mobilu zapálili šľachy.