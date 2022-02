Video: Z neba spadol celý kŕdeľ vtákov. Zábery zachytávajú nevysvetliteľný fenomén

Polícia z mexického mesta Chihuahua sa zaoberá prípadom hromadného úhynu vtákov, ktoré prelietali nad mestom počas zimnej migrácie z Kanady do teplejších častí Južnej Ameriky.

Bizarný moment zachytila bezpečnostná kamera v jednej z obývaných ulíc. Kŕdeľ vtákov práve prelietal ponad domy, keď vtom väčšina z nich dopadla na zem. Niektoré opäť vzlietli a pokračovali v lete, väčšina však ostala ležať na ceste a chodníkoch.

WARNING: GRAPHIC CONTENT



Security footage shows a flock of yellow-headed blackbirds drop dead in the northern Mexican state of Chihuahua pic.twitter.com/mR4Zhh979K