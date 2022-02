Udreli ste si hlavu? Tieto príznaky prezradia vážne poškodenie mozgu

Pojmom traumatické poranenie mozgu označujeme také poranenie mozgu, ktoré nastáva po silnom údere do hlavy. Pri miernom poranení dochádza k dočasnému poškodeniu mozgových buniek, vážnejšie prípady však vedú k trvalému poškodeniu tkanív, krvácaniu a ďalším fyzickým poraneniam. Ich následkom sú dlhodobé komplikácie až smrť.

Podľa Heersinkovej lekárskej fakulty na Alabamskej univerzite si mnohí ľudia, ktorých trápia problémy s pamäťou alebo ťažkosti s učením, neuvedomujú, že tieto komplikácie možno pripísať zraneniu hlavy, ktoré zažili v minulosti. Za najčastejšiu príčinu neidentifikovaného traumatického poranenia mozgu pritom fakulta označuje fyzické týranie a poranenia pri športe.

„O traumatických poraneniach mozgu často počúvame pri športe alebo vojenskom výcviku, ale k pošmyknutiu a pádu môže dôjsť aj u vás doma,“ hovorí v relácii Good Morning America lekárka Jennifer Ashtonová. Podľa nej k takýmto prípadom dochádza zriedka, no zároveň dodáva, že mozog „nám pri poškodení veľa neodpúšťa. Nachádza sa v uzavretom priestore: malé krvácanie medzi tvrdou lebkou a mäkkým mozgom môže spôsobiť stlačenie orgánu, a v niektorých prípadoch môže byť fatálne.“

Varovné príznaky vážneho poranenia mozgu

Pri poraneniach mozgu treba rozlišovať medzi tými miernejšími, k akým patrí aj otras mozgu, a vážnejšími. Žiaľ, ich príznaky často vyzerajú rovnako.

K hlavným príznakom otrasu mozgu patrí bolesť hlavy, nevoľnosť, slabosť, vracanie, zmätenie, problémy so sústredením a s pamäťou a spomalené reakcie.

Mierne až vážne traumatické poranenie mozgu sa vyznačuje aj týmito príznakmi:

strata vedomia na niekoľko minút až hodín

neustála alebo zhoršujúca sa bolesť hlavy

opakované vracanie alebo nevoľnosť

záchvaty alebo kŕče

rozšírenie jednej alebo oboch zreničiek

slabosť alebo otupenie prstov na rukách a nohách

problémy s koordináciou

výrazné zmätenie

podráždenosť, bojovnosť alebo iný typ nezvyčajného správania

šušľanie

Pri vážnom traumatickom poranení mozgu sa menej často vyskytujú aj tieto príznaky: rozdielna veľkosť zreničiek, únik krvi alebo tekutín z nosa alebo uší, modriny pod očami alebo za ušami a akékoľvek zmeny vedomia trvajúce viac ako pár sekúnd. Každá z týchto zmien môže svedčiť o krvácaní do mozgu, čo je prípad, ktorý si vyžaduje okamžitú lekársku pozornosť.

Odpadnutie alebo zaspanie pri vážnejšom poranení mozgu

Možno ste už počuli o tom, že človek, ktorý utrpel vážne traumatické poranenie mozgu, by v žiadnom prípade nemal zaspať alebo odpadnúť, aby tak neupadol do kómy. Lekári síce nepotvrdzujú pravosť tohto tvrdenia, ale zároveň dodávajú, že v prípade, ak pacient zaspí do šiestich hodín po poranení mozgu, mal by sa čím skôr dostaviť na pohotovosť. V prípade, že je naďalej pri vedomí, treba sledovať prípadný výskyt vyššie uvedených príznakov.