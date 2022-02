Primátor Prahy cestuje do Kyjeva, aby Ukrajincom vyjadril podporu

Primátor Prahy Zdeněk Hřib odletí v pondelok do ukrajinského hlavného mesta Kyjev, kde sa stretne so starostom Vitalijom Klyčkom. Ukrajincom tak chce vyjadriť podporu v čase hroziacej eskalácie konfliktu s Ruskom. Samotný Hřib to oznámil na sociálnej sieti Twitter.

„Rada hlavného mesta Prahy vyjadruje plnú podporu Ukrajine a hlavnému mestu Kyjev. Ukrajina musí zostať slobodným štátom, Kyjev slobodným mestom a súčasný konflikt musí byť riešený diplomatickou cestou. Dnes vyrážame tlmočiť túto správu obyvateľom Kyjeva a starostovi," napísal Hřib na Twitteri. Dodal, že cesta je schválená českým ministerstvom vnútra, ktoré „uznáva jej diplomatický prínos". Hřib vyjadrí podporu Ukrajine aj v súvislosti s tzv. Paktom slobodných miest, kam okrem Prahy patrí aj Bratislava, Budapešť či Varšava. Na stretnutí s Klyčkom, ktoré by podľa Hřiba malo prebehnúť v pondelok, sa preto zúčastní aj varšavský primátor Rafal Trzaskowski. O situácii na Ukrajine bude v pondelok mimoriadne rokovať Bezpečnostná rada ČR, približuje spravodajský server Novinky.cz. Dodáva, že dopoludnia sa tejto téme venoval krízový štáb českého ministerstva zahraničných vecí, ktorý preberal možnosti materiálnej i humanitárnej pomoci Ukrajine, ako aj situáciu českých diplomatov pôsobiacich v tejto krajine.