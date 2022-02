Hlas-SD: Pripravujeme návrh na odvolanie Matoviča

„V priebehu týždňa tento návrh spracujeme, získame podpisy. Už len takticky zvážime, ktorý deň tento návrh podáme, uvedomujúc si, že do siedmich dní musí byť táto schôdza zvolaná,“ vyhlásil Pellegrini. Kritizoval Matoviča, že nepredložil žiadny návrh, ktorý by upokojil situáciu v spoločnosti a uistil občanov, aby mali ako prežiť ťažkú dobu spojenú so zdražovaním cien potravín či energií. Matoviča chce odvolať pre absolútnu neschopnosť a amaterizmus.

„Pevne verím, že získame dostatočný počet podpisov od kolegov z opozície. Zároveň táto schôdza konečne nahradí všetky tie schôdze, o ktoré sa opozícia pokúšala - keď sme chceli hovoriť o zdražovaní, keď sme chceli hovoriť o vysokých cenách energií či keď sme chceli hovoriť o vysokých cenách potravín. Všetky tieto schôdze koalícia zo strachu zavrela,“ povedal Pellegrini. Podľa neho táto schôdza, na ktorej by chceli odvolávať ministra financií, byť musí. Pellegrini počíta s tým, že každá opozičná strana „vystaví účet“ nielen Matovičovi, ale aj vláde.