Tento vitamín vám nesmie chýbať, ak potrebujete znížiť hladinu cholesterolu

Pri vysokých hladinách cholesterolu sa v krvi nachádza množstvo škodlivých tukových molekúl, ktoré sa lepia na steny tepien a časom spôsobujú ich zúženie. Lekári na znižovanie cholesterolu väčšinou predpisujú statíny, no podobne účinná môže byť a zdravá strava aj doplnky stravy. Podľa štúdie publikovanej v časopise U.S. Pharmacist môžu byť doplnky vitamínu B3 veľmi prospešné pri liečbe vysokého cholesterolu. Podľa farmaceutov by tabletka mohla znížiť hladinu „zlého“ LDL cholesterolu až o 25 percent.

Niacín označovaný ako B3, je vo vode rozpustný vitamín B, ktorý sa prirodzene nachádza v niektorých potravinách a predáva sa ako doplnok. Dve najbežnejšie formy doplnkov s niacínom sú kyselina nikotínová a nikotínamid. Živina funguje v tele ako koenzým, ktorý pomáha premieňať živiny na energiu, vytvárať cholesterol a tuk, vytvárať a opravovať DNA a má antioxidačné účinky.

Podľa výskumu je niacín alebo vitamín B3 jedným z najúčinnejších prostriedkov na zvýšenie hladín prospešného HDL cholesterolu. Existuje celý rad produktov s niacínom s okamžitým uvoľňovaním, s dlhodobým účinkom a s predĺženým uvoľňovaním. Podľa farmaceutov je možné B3 predpísať ako liek na vysoký cholesterol. Väčšinou sa užíva vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním kyseliny nikotínovej, ktorá umožňuje pomalú, postupnejšiu absorpciu. Keďže na liečebný účinok sú potrebné veľmi vysoké dávky kyseliny nikotínovej, doplnok by sa mal používať len pod dohľadom lekára.

Nedostatok niacínu je zriedkavý, pretože túto živinu možno nájsť v mnohých potravinách živočíšneho aj rastlinného pôvodu. Patrí sem červené mäso, hydina, ryby, hnedá ryža, orechy, semená, strukoviny a banány. U ľudí, ktorí trpia vážnym nedostatkom vitamínu B3 sa môže prejaviť stav známy ako pelagra. Medzi symptómy patrí sčervenanie jazyka a tmavé, niekedy šupinaté vyrážky na miestach, kde je koža vystavená slnečnému žiareniu. Ďalšie príznaky závažného nedostatku B3 môžu zahŕňať hnačku, zápchu, depresiu, bolesť hlavy, stratu pamäti a únavu.

Rovnako ako u väčšiny doplnkov, aj niacín je spojený s niekoľkými vedľajšími účinkami. Môže spôsobiť hyperglykémiu a zhoršiť kontrolu glukózy v krvi u diabetikov. Tieto zvýšenia sú však často klinicky nevýznamné alebo sa dajú ľahko liečiť.

Dávky až do 2 000 mg/deň boli dobre tolerované u diabetických pacientov s malým zvýšením glukózy nalačno. Odborníci v US Pharmacist dodávajú: „Ďalšie hlásené nežiaduce účinky zahŕňajú hyperurikémiu, nevoľnosť, vracanie, hnačku a hypotenziu. Hepatotoxicita a sčervenanie sú tiež spojené s doplnkom, ale tieto účinky sú vo všeobecnosti závislé od formulácie."