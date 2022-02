Švédsko odporučilo podávanie štvrtej dávky vakcíny ľuďom nad 80 rokov

Štvrtú dávku by mali dostať najskôr po štyroch mesiacoch od podania tretej. „Ochorenie COVID-19 sa vo Švédsku stále intenzívne šíri. V ostatných týždňoch týždňoch bol hlásený zvýšený počet prípadov, a to aj medzi ľuďmi so zvýšeným rizikom závažného priebehu ochorenia,“ priblížil zmienený úrad.

Podotkol, že vekom slabne schopnosť imunitnej odpovede na očkovanie a vytvorenie si dlhodobej ochrany pred vírusom. Práve posilňujúca dávka vakcíny však túto ochranu zlepšuje, uvádza vo vyhlásení zmieneného úradu epidemiológ Anders Tegnell.

Vo Švédsku už dostalo tretiu dávku vakcíny vyše 85 percent ľudí vo veku 80 a viac rokov, a tiež 55 percent osôb starších ako 18 rokov.

Táto škandinávska krajina sa ešte na začiatku pandémie dostávala na titulky zahraničných médií, keďže presadzovala iný prístup k nákaze, ako väčšina západných krajín a nezaviedla žiaden lockdown. Aktuálne - napriek nárastu prípadov nákazy variantom omikron - zrušila od 9. februára všetky obmedzenia.

Vo Švédsku zaznamenali od začiatku pandémie v súvislosti s nákazou už približne 16.500 úmrtí, a teda o niečo menej ako je v tomto smere európsky priemer, no zároveň oveľa viac úmrtí ako evidujú úrady v susednom Nórsku, Fínsku či Dánsku.