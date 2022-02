Shiffrinová chápe Vlhovú: "Múdre rozhodnutie"

Slovenka získala zlatú medailu v slalome a pre mentálne aj fyzické vyčerpanie sa rozhodla, že na svahoch v Jen-čchingu už ďalej nebude súťažiť. Radšej sa sústredí na svoj ďalší cieľ v sezóne - obhajobu veľkého glóbusu.

Vlhová najprv štartovala v obrovskom slalome, ktorý jej nevyšiel podľa predstáv a obsadila v ňom až 14. miesto. Ani slalom neodštartovala ideálne a po 1. kole figurovala s mankom 72 stotín sekundy na 8. mieste. Vynikajúcou druhou jazdou sa však dokázala posunúť až na najvyšší stupienok a pre Slovensko získala historicky prvé olympijské zlato v alpskom lyžovaní. „Bolo to pôsobivé a pre Slovensko niečo historické, takže nie je dôvod, prečo by to jednoducho nemala brať, odletieť domov a pokračovať vo zvyšku sezóny,“ povedala Shiffrinová.

Z pôvodne plánovaných štyroch disciplín na ZOH 2022 tak Vlhová štartovala len vo dvoch. Jej ďalším cieľom po odchode z Pekingu bude obhajoba celkového prvenstva v seriáli SP. Priebežne je druhá, pričom na líderku Shiffrinovú stráca len 17 bodov. „Ona a jej tím sú múdri, pretože ďalší cieľ v sezóne je veľký glóbus a ja som pritom stále tu, stále ´makám´ na mojej olympiáde. Ona si zatiaľ oddýchne a potrénuje. Spravila múdre rozhodnutie po tom, ako si na olympiáde splnila svoj cieľ,“ pokračovala Shiffrinová.

Dvadsaťšesťročnej Američanke hry v Pekingu vôbec nevychádzajú, vo svojich „medailových“ disciplínach obráku a slalome sa nedostala cez prvé kolá a senzačne v oboch vypadla. V super-G skončila deviata. Chuť si chce preto napraviť najmä v alpskej kombinácii, ešte predtým ju čaká zjazd.

Kráľovská disciplína je na programe už v utorok, Shiffrinovej patrila v záverečnom tréningu 17. pozícia. „Už sa nesústredím na zisk medaily. Chcem iba predviesť čo najlepší výkon. Jedným z mojich najväčších cieľov bolo štartovať tu v každých pretekoch. Tento sen sa mi môže stále splniť. Neprídete však na olympiádu iba preto, aby ste sa cítili dobre. Tréneri mi stále môžu ešte povedať, že bude lepšie dať si deň voľna,“ povedala pre informačný servis MOV.

Shiffrinová bude adeptkou na medailu predovšetkým vo štvrtkovej kombinácii. V nej mala pôvodne zviesť záverečný olympijský súboj s Vlhovou, ten sa nakoniec neuskutoční. „Je niekoľko dievčat, ktoré majú dobrú šancu v kombinácii a dokážu predviesť kvalitný výkon v zjazde i v slalome. Petra bola jedna z nich,“ dodala americká lyžiarka.

V zjazde sa predstaví aj Talianka Sofia Goggiová, obhajkyňa zlata a najlepšia zjazdárka sezóny sa úspešne dáva dokopy po ťažkom páde a zranení. Goggiová zatiaľ v Číne neštartovala, vynechala aj super-G, v ktorom by bola za normálnych okolností kandidátka na medailu. V tréningu na zjazd zajazdila štvrtý najlepší čas. „Na lyžiach sa cítim skvele a to je najdôležitejšie. Tréningová jazda bola taktiež dobrá. Sústredím sa na utorok, chcem zajazdiť najlepší zjazd, aký sa len dá,“ vyhlásila Talianka.