Video: Tehotná žena zachytila, ako jej padlo brucho. O dva dni vyzerala úplne inak

Mladá žena ostala veľmi prekvapená, keď sa jej podarilo na kameru zachytiť jedinečný moment tehotenstva. Vo videu, ktoré videli milióny ľudí na sociálnej sieti, ukazuje svoje brucho v 38. týždni tehotenstva. Na záberoch jej vidieť, ako brucho náhle klesne o niekoľko centimetrov. Čo však mamičku prekvapilo, bola obrovská zmena po 48 hodinách. Ako ukázala na zachytenej fotografii, po dvoch dňoch už mala brucho výrazne nižšie pri panve.

Viacerých komentujúcich tento jav prekvapil, no mnohé ženy dodali, že prešli podobnou zmenou. Niektoré dokonca zaznamenali počas tehotenstva hneď niekoľko zmien v polohe bábätka. Nie každej tehotnej žene takto padne brucho, no je to úplne prirodzené a dokonca môže poskytnúť úľavu pri dýchaní.