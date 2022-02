Prystajko: Ukrajina by mohla upustiť od členstva v NATO, ak to zabráni vojne

BBC poznamenala, že by takýto krok znamenal veľký ústupok Moskve v reakcii na súčasné hromadenie ruských jednotiek na ukrajinských hraniciach.

Prystajko pre BBC povedal, že Ukrajina je ochotná byť „flexibilná“, pokiaľ ide o jej cieľ stať sa členom Severoatlantickej aliancie.

„Mohli by sme - najmä keď sme takto ohrozovaní, vydieraní a tlačení do toho,“ povedal Vadym Prystajko na otázku, či by Kyjev mohol zmeniť svoj postoj k členstvu v NATO.

Veľvyslanec zároveň zdôraznil, že vstup Ukrajiny do NATO bezpečnostnú situáciu Ruska výrazne nezmení. Pripomenul, že „Rusko už je obkľúčené krajinami NATO“ a poukázal na to, že členmi aliancie sú už Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko i Turecko.

Vyjadril názor, že Moskve sa oveľa viac nepáči, že sa z Ukrajiny môže stať „niečo iné ako Rusko“ a že potom aj Rusi budú chcieť zmeniť smerovanie svojej krajiny.

„Toto (vstup Ukrajiny do NATO) je nebezpečenstvom nie pre ľudí v Rusku, nie pre územie Ruska, ale pre špecifický režim, ktorý práve teraz majú,“ vyhlásil ukrajinský veľvyslanec.

Ukrajina nie je členom NATO, ale z roku 2008 má prísľub, že sa tak stane, čo bude znamenať, že aliancia sa dostane k hraniciam Ruska.

Putin tvrdí, že posilňovanie vzťahov Ukrajiny s alianciou by z nej mohli urobiť „odpaľovaciu rampu pre rakety NATO namierené na Rusko“. Hovorí, že Rusko musí v tomto smere stanoviť jasné „červené čiary“.

Rusko v posledných týždňoch presunulo do blízkosti Ukrajiny viac ako 100.000 vojakov a ťažké zbrane, čo u Spojených štátov a ich spojencov v NATO vyvoláva obavy, že by mohla nastať bezprostredná invázia.

Moskva však popiera, že by plánovala útok, i keď v blízkosti hraníc s Ukrajinou organizuje spoločné vojenské cvičenia s Bieloruskom. Súčasne Rusko sformulovalo písomnú požiadavku, aby sa aliancia NATO vzdala akejkoľvek ďalšej expanzie na východ vrátane prijatia Ukrajiny za člena. Členovia NATO túto požiadavku Moskvy odmietli.

Americký prezident Joe Biden hovoril v nedeľu so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským a súhlasil s pokračovaním diplomatického úsilia v snahe vyriešiť krízu na východe Európy, uviedol Biely dom.