Veronika Remišová odsudzuje útoky na poslancov parlamentu

Poukázal na skutočnosť, že to, čo zverejnil na sociálnej sieti jeho stranícky kolega Ľuboš Blaha (Smer-SD), sú informácie, ktoré sa dajú nájsť na stránke Národnej rady (NR) SR. Podľa jeho slov ide len o výsledok hlasovania poslancov a mesto, v ktorom žijú. Remišová tvrdí, že poslanci Za ľudí nemajú zatiaľ žiadnu ochranu. Poukázala však na to, že mnohí z poslancov čelia útokom a nenávistným správam. Blanár však verí, že ľudia dokážu vyhodnotiť situáciu.

Diskutujúci sa zaoberali aj témou obrannej dohody s USA. Blanár poznamenal, že dohoda bola pretlačená napriek nesúhlasu väčšiny obyvateľov. Poukázal aj na zrušenú rozpravu v parlamente či to, že nebolo v pléne umožnené vyjadriť sa generálnemu prokurátorovi SR. „Slovenská republika sa vďaka vám zbavuje suverenity. Slovenská republika sa vďaka vám zbavuje vzdušného priestoru, kde si môžu robiť Američania, čo chcú, doviezť si, čo chcú, a my to nemôžeme ani len skontrolovať, iba nás budú informovať,“ povedal Blanár.

Remišová odsúdila vyjadrenia generálneho prokurátora. „To, akým spôsobom generálny prokurátor pošliapal pamiatku obetí invázie sovietskych vojsk, je absolútne neakceptovateľné,“ povedala. Podľa Blanára Slovensko takúto dohodu nepotrebuje.

Ministerka by zmenila zákon o prokuratúre tak, aby vo funkcii skončil Maroš Žilinka. Blanár nechcel komentovať to, či by bol Žilinka dobrým kandidátom na prezidenta SR. Na otázku, či je minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO) dobrým ministrom, Remišová uviedla, že túto otázku otvorili aj na koaličnej rade. Blanár potvrdil, že jedna z otázok v referende sa bude týkať aj zastropovania veku odchodu do dôchodku. Podľa Remišovej by si Juraj Šeliga (Za ľudí) mal rozmyslieť návrat na post podpredsedu parlamentu. Podpredseda Smeru-SD sa nechcel vyjadriť, či by mal problém s tým, že by bol Milan Uhrík jedným z ministrov v budúcej vláde. „Na stole budeme mať hodnoty, ktoré budeme chcieť presadzovať,“ uzavrel.