Richard Sulík: Slovenské elektrárne pre novú daň neskrachujú

Uviedol to v diskusnej relácii V politike televízie TA3 minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS). SE vo štvrtok (10. 2.) uviedli, že bankrot firmy je pre zákon o zdanení nadmerného zisku "otázkou týždňov".

„Zdaniť SE bol dávnejší nápad ministerstva financií a teraz, keď čelíme obrovským nárastom cien, som sa ako liberál telom a dušou s ním stotožnil. Myslím si, že šéf SE preháňa. Nie je možné zbankrotovať pre daň, ktorú pýtame až od nejakej ceny,“ spresnil.

Informoval, že náklady na výrobu jednej megawatthodiny (MWh) v SE sú podľa vyjadrení SE na úrovni 28 eur. „My až od 42 eur (za MWh) by sme išli brať polovicu, čo elektrárne inkasujú,“ vysvetlil.

Za tento rok je priemerná predajná cena elektriny 52 eur za MWh. „Brali by sme teda 5 eur za MWh, teda polovicu z rozdielu 52 mínus 42 eur. To nie je suma, pre ktorú elektrárne zbankrotujú,“ vysvetlil.

Poznamenal, že požičiavať Slovenským elektrárňam je „extrémne zisková záležitosť“, pretože úvery sú úročené 4 až 5 %. „Keď v tomto roku predajú SE jednu MWh za 52 eur, prečo budúci rok nepredávajú výrazne lepšie? Prečo majú predanú výrobu za porovnateľnú cenu aj budúci rok?“ zdôraznil minister. Pre 5 eur na MWh podľa Sulíka určite nehrozí ani prepúšťanie zamestnancov, ani bankrot SE.

Pripomenul, že od spoluakcionárov v SE štát dostal návrh, že elektrárne budú garantovať ceny elektriny pre určité skupiny osôb. „V utorok (15. 2.) bude v parlamente rokovanie o skrátenom konaní o zákone o novej dani. Predpokladám, že v stredu (16. 2.) alebo vo štvrtok (17. 2.) môže byť nová daň už schválená. Preto ak je priestor na nejaký kontranávrh od SE, tak je časovo veľmi obmedzený,“ podčiarkol.

„Naše výpočty sú správne. My sme veľmi veľkorysí voči SE. Chceme SE zdaňovať až od 42 eur (za MWh). Číslo 42 eur sme napísali priamo do zákona. Toto bude platiť dovtedy, kým nebude platiť prehodnotenie zo strany ÚRSO (Úradu pre reguláciu sieťových odvetví), ktorý nám do dvoch, troch mesiacov povie, aká je skutočná celková výrobná cena jednej MWh. To bude určite viac ako 28 eur za MWh, to teraz presne nevieme. Tu budeme opatrní, my SE nechceme dostať do krachu,“ zdôraznil.

„Na Slovensku nevieme ovplyvniť ceny elektriny. Slovenská energetická politika je výrazne rozumnejšia a strategickejšia ako napríklad nemecká. My máme dnes 55 % energie z jadra, budeme mať 70 %. Koncom budúceho roka bude kompletne odstavená výroba elektriny z uhlia. My sme na tom energeticky dobre,“ povedal.

Nemecko podľa neho odstavuje funkčné atómové elektrárne, minulý rok tri, tento rok tri, bránia sa dovážať plyn cez plynovod Nord Stream 2. „Neviem, ako chce priemyselná krajina ako Nemecko fungovať. A na toto doplácame aj my, lebo cenu generuje najdrahší zdroj, ktorým je uhlie. Pre jeho spaľovanie musia kupovať šialene drahé CO2 emisné povolenky, kde jedna tona CO2 stojí vyše 80 eur. A túto cenu umelo ženie do výšky EÚ, lebo rok čo rok znižuje o 2 % množstvo povoleniek,“ doplnil.

Sulík priznal, že štát pri tvorbe návrhu zákona na zdanenie obišiel diskusiu so SE. „To je pravda, spravili sme to zámerne. To sme si povedali, že to urobíme potichu, pretože keď chcete robiť rázne opatrenia, tak nemôžete ísť s bubnom na zajace,“ dodal.