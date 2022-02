Kvôli tejto bezpečnostnej chybe si okamžite aktualizujte svoj internetový prehliadač

Každý deň na nás pri používaní internetu číhajú rôzne hrozby. Pred nimi sa musíme brániť a existuje mnoho spôsobov, ako na to. Prvou ochranou sú samotné internetové prehliadače, cez ktoré na stránky pristupujeme. Tie musia odolávať pokusom útočníkov, ktorí sa neustále snažia nájsť nejaké bezpečnostné diery, cez ktoré sa môžu dostať k vašim údajom. No a teraz sa jedna taká diera objavila v internetovom prehliadači Safari.

Spoločnosť Apple tak vydala varovanie pre používateľov prehliadača na zariadeniach iPhone, iPad a Mac. V prehliadači Safari, konkrétne v jeho jadre WebKit, sa objavila diera, prostredníctvom ktorej dokážu útočníci dostať škodlivý kód do vášho zariadenia, pričom o tom ani nemusíte vedieť. Potom dokážu bez vášho vedomia vo vašom zariadení spúšťať čokoľvek sa im zachce, takže vedia zbierať vaše údaje a to aj tie citlivé. Najhoršie na celej situácii je fakt, že táto diera už mohla byť útočníkmi zneužitá.

Na Mac zariadeniach môžete tento problém jednoducho vyriešiť aj taj, že začnete používať iný internetový prehliadač. Väčší problém to však predstavuje pre zariadenia so systémom iOS a iPadOS, keďže na týchto zariadeniach všetky prehliadače fungujú na jadre WebKit, ktoré samotné obsahuje túto bezpečnostnú dieru.

Spoločnosť Apple však už na tento problém zareagovala a pripravila aktualizáciu pre internetový prehliadač, ktorá túto bezpečnostnú dieru zaplátala. Odporúča tak všetkým používateľom, aby čo najrýchlejšie aktualizovali systém vo svojich zariadeniach – teda na iOS 15.3.1, iPadOS 15.3.1 alebo macOS 12.2.1. Závisí od toho, aké zariadenia vlastníte.

Ako na to? Je to jednoduché a zaberie vám to len pár chvíľ. Ak používate zariadenia so systémami iOS a iPadOS, otvorte Nastavenia, prejdite na Všeobecné a vyberte položku Aktualizácia softvéru. Ďalej už len nasledujte inštrukcie pre inštaláciu aktualizácie na obrazovke vášho zariadenia.

Rovnako jednoduché to je aj na Mac zariadeniach. Otvorte Systémové nastavenia a nájdite položku Aktualizácia softvéru. Následne sa taktiež už len riaďte inštrukciami na obrazovke, ktoré vás budú sprevádzať procesom stiahnutia a inštalácie aktualizácie.