Polícia upozorňuje na podvodný odkaz. Ak ste naň klikli, zmeňte si heslo!

Polícia SR na svojej facebookovej stránke Hoaxy a podvody upozorňuje používateľov Facebooku na podvodný odkaz, ktorý sa masovo šíri po tejto sociálnej sieti.

"Masovo sa tu šíri odkaz, na ktorý keď kliknete, dostanete sa na stránku pripomínajúcu prihlásenie do Facebooku," informuje polícia, ktorá vyzýva, aby ste na stránke nezadávali svoje prihlasovacie údaje. Mohli by sa tak totiž dostať do rúk podvodníkov. "Ak ste to už spravili, OKAMŽITE si zmeňte heslo na Facebooku," varuje polícia.

Policajti na záver pripomínajú niekoľko rád, ako bezpečne používať Facebook: "Používajte len oficiálnu stránku Facebooku. Presvedčte sa o jej pravosti v lište s www adresou, kde musí byť uvedené “https://www.facebook.com”. Písmeno S na začiatku je veľmi dôležité."