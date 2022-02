Doležal: MF zatiaľ nevie garantovať peniaze na mosty, začneme aspoň prípravu

Ministerstvo financií (MF) SR zatiaľ nevie garantovať vyčlenenie financií na rekonštrukciu mostov, pretože sa ešte nespustil proces rozpočtovania na budúce roky. Uviedol to v piatok počas živého vysielania na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Pripustil však, že teraz je dôležité spustiť prípravu a peniaze budú potrebné neskôr.

Doležal priblížil, že absolvoval rokovanie na MF, na ktorom sa rozprávali aj o potrebe financovania rekonštrukcie mostov. „Náš návrh, ako riešiť túto situáciu, spočíval v tom, že my z nášho rozpočtu spustíme projektovú prípravu na odstránenie havarijnej situácie tých najhorších mostov už v tomto roku, to znamená, spustíme obstarávanie, začneme robiť projektovú dokumentáciu. A žiadali sme MF, aby nám prisľúbilo financovanie na roky 2023, 2024 alebo ideálne na nejakých desať rokov, že by sme podpísali memorandum alebo ideálne záväzne vyčlenili prostriedky na tento mostný program,“ opísal minister.

Rezort financií podľa neho momentálne nevedel nič garantovať, lebo nie je spustený proces rozpočtovania na nasledujúce roky. Zdôraznil však, že je dôležité spustiť prípravu. „My nepotrebujeme peniaze teraz, my teraz potrebujeme spustiť projektovú dokumentáciu, prípravu. Tie peniaze budeme potrebovať v roku 2023,“ skonštatoval Doležal.

Na zvrátenie zlého stavu mostov je podľa neho potrebných 30 miliónov eur ročne. „Ak budeme robiť 30 miliónov eur každý rok, to je niekoľko desiatok mostov, možno 40, 50 mostov podľa veľkosti, samozrejme, tak do desiatich rokov tento stav môžeme zvrátiť,“ tvrdí minister dopravy.

Zároveň dodal, že na vládu ide budúci týždeň aktualizovaný harmonogram cestnej infraštruktúry, kde sú zahrnuté aj mosty a ich rekonštrukcie. Podotkol, že keď vláda schváli tento materiál, MF tam má úlohu vyčleniť peniaze na mosty v rámci možností rozpočtu. Dôvodom aktualizácie harmonogramu je podľa Doležala nový návrh štátneho rozpočtu na rok 2022. Budúci týždeň by mal ísť na rokovanie vlády aj harmonogram železničnej infraštruktúry.