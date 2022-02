Tomáš kritizuje Svrčekov návrh o zmenách pri referende, hovorí o podraze

Nezradený poslanec Národnej rady (NR) SR Erik Tomáš označil zmenu Ústavy SR v súvislosti s referendom o predčasných voľbách za jeden z kľúčových zákonov tohto volebného obdobia. Vládna koalícia však podľa neho ignoruje aktuálnu diskusiu v pléne parlamentu. Podotkol, že Sme rodina sa vysmieva návrhom Miloša Svrčeka svojim voličom. Poukázal na navrhovanú účinnosť novelizácie až v roku 2024 a nie počas tohto volebného obdobia.

„Sľubovali ste, že predložíte novelu Ústavy SR, ktorá v tomto volebnom období umožní občanom referendum o predčasných voľbách a vy navrhujete, aby takáto možnosť bola až v roku 2024. A to len preto, lebo váš Boris Kollár je OĽANO pozitívny,“ poznamenal Tomáš. Svrčekov návrh označil za „napľutie ľuďom do očí“, „podrazácku novelu“ či „kolosálny podvod“.

Autor predloženého návrhu pripomenul Tomášovi hlasovanie z roku 2019 o návrhu Sme rodina na zníženie kvóra pri referende, keď bol proti. „Že vás hanba nefackuje. Ja by som na vašom mieste chodil ako potkan po kanáloch. Lebo, keď už bojujem za ľudí, tak aspoň konzistentne,“ uviedol. Tomáš reagoval, že so znížením kvóra pri referende nesúhlasí, zvlášť pri referende o predčasných voľbách.

Petra Hajšelová (Sme rodina) obdobne kritizovala Tomáša i jeho stranu Hlas-SD, ktorá hovorí o referende ako o nosnej téme a v pléne pritom sedia len traja ich poslanci. „Neustále vyzývate Borisa Kollára, aby predložil tento návrh, a zrazu s ním máte problém,“ podotkla.

Boris Susko (Smer-SD) odmieta, že by sa novela nemohla vzťahovať na aktuálne volebné obdobie z hľadiska retroaktivity. Argumentuje, že novela by začala platiť až na obdobie po nadobudnutí jej účinnosti. „To je, ako by ste povedali, že nemôžeme nikdy zmeniť dane,“ podotkol.