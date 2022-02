Video: Žena dokáže urobiť niečo neuveriteľné s bruchom

Kým mnohí z nás majú problém stratiť pár centimetrov z brucha, táto žena dokáže behom pár sekúnd stratiť takmer celé brucho. Vo videu zdieľanom na sociálnych sieťach ukázala, ako veľmi dokáže vtiahnuť brucho. Ako je vidieť na záberoch, po zatiahnutí brušných svalov sa akoby všetko stratilo pod rebrami.

Pozrite si tiež video: Tehotná žena šokovala tým, čo dokáže urobiť s bruchom

Jeden z mužov vo videu dokonca priložil do priehlbiny prst, aby ukázal, že to nie je žiadny trik. Mladá žena má tak vytrénované brušné svaly, že po stiahnutí jej vidno hrudný kôš. Mnohí komentujúci ostali zo záberov zdesení, iní priznali, že to ovládali ako deti a strašili tým dospelých.

Video: Žena stratila celé brucho