SHMÚ: V piatok bude veterno na horách, na severe sa môžu tvoriť snehové jazyky

Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí do piatka do 6.00 h pre okresy Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Poprad. V týchto okresoch sa na horách nad pásmom lesa miestami očakáva výskyt vetra s priemernou rýchlosťou nad 70 kilometrov za hodinu, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo),“ uviedli meteorológovia.

Následne má výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platiť v tých istých lokalitách opäť od piatkovej 20. hodiny do sobotnej (12. 2.) druhej hodiny.

Meteorológovia vydali aj výstrahu pred tvorbou snehových jazykov a závejov pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa. „Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ dodali meteorológovia.

V niektorých okresoch Prešovského a Košického kraja sa môže vyskytnúť vo štvrtok večer a v noci na piatok hmla. SHMÚ vydal vo štvrtok večer výstrahu prvého stupňa, ktorá platí do piatka 9.00 h. V okresoch Gelnica, Košice-mesto, Košice-okolie, Spišská Nová Ves, Levoča, Prešov a Sabinov sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť podľa SHMÚ predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.