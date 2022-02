Uniknutým videom Merčiaka sa bude zaoberať vedenie RTVS po jeho návrate z Číny

Uniknutým videom športového komentátora RTVS Marcela Merčiaka, ktorý stratí kontrolu počas súkromnej konverzácie s kolegom z televízie, sa bude vedenie verejnoprávneho média zaoberať po ich návrate zo Zimných olympijských hier v čínskom Pekingu. Na štvrtkovom zasadnutí Rady RTVS to uviedol generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

„Keď sa vrátia z Číny, bude pohovor,“ povedal Rezník. Nevylúčil prípadné ďalšie vyvodenie dôsledkov v tejto veci, ale až potom, keď si vypočujú, ako k tomu došlo. Zdôraznil, že tam, kde identifikovali zlyhanie, dôsledky vyvodené už boli. Pripomenul, že išlo len o jedno zlyhanie a vždy sa snažia pristupovať k človeku ľudsky a tak, aby sa to celý život nevlieklo. Na zverejnenie konkrétneho mena nevidí dôvod. RTVS zároveň informovala, že jej zamestnanca, ktorý stál za únikom videa, prepustila.

Podľa člena Rady RTVS Jozefa Chudíka je „incident“ výsledkom vulgarizácie spoločnosti, „žumpa sa vylieva na sociálnych sieťach“ a ľudia si neuvedomujú, kam to môže zájsť. Merčiakovu reakciu však chápe. „Málokto si vie predstaviť psychický stav človeka zodpovedného za živé vysielanie. Toto bolo mimo živého vysielania,“ zdôraznil Chudík s tým, že reakcia športového komentátora sa nemala dostať na verejnosť. Myslí si, že to poškodilo vedenie RTVS.

Predseda Rady RTVS Igor Gallo skonštatoval, že aj opačné názory, ktoré mali so slovníkom komentátora problém, sú relevantné. Taký názor vyjadrila napríklad aj jedna z členiek Rady RTVS Dóra Hushegyiová. Je presvedčená, že takýto slovník sa nepoužíva ani doma, k mikrofónu treba mať podľa nej rešpekt. „Merčiaka považujem za špičkového profesionála. Bol to ale šok a pre všetkých novinárov to bola obrovská lekcia,“ poznamenala.