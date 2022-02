Ramsay po prehre s Fínskom: "Príliš sme to otvorili"

Oba góly slovenského tímu strelil 17-ročný útočník Juraj Slafkovský. Na víťazstve Fínov sa hetrikom podieľal útočník Sakari Manninen.

Slováci išli do vedenia v 6. minúte, ale Fíni ešte v prvej tretine otočili skóre. Počas zápasu trestali slovenské chyby a napokon potvrdili pozíciu favorita. Slováci nastúpia na ďalší zápas už v piatok 11. februára opäť od 9.40 SEČ proti Švédsku. Fíni budú hrať v rovnaký deň o 14.10 SEČ proti Lotyšsku.

C-skupina:

Fínsko - Slovensko 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)

Góly: 11. Manninen (Hartikainen, Pokka), 15. Pesonen (Aaltonen, Filppula), 19. Aaltonen (Nättinen), 30. Manninen (Granlund, Lehtonen), 41. Manninen (Hartikainen), 55. Aaltonen (Ojamäki, Vatanen) - 6. Slafkovský (Roman), 32. Slafkovský (Čerešňák, Regenda). Rozhodovali: Romasko (Rus.), Reneau – Oliver (obaja USA), Obwegeser (Švajč.), vylúčení: 5:3 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 929 divákov.

Zostavy:

Fínsko: Säteri - Hietanen, Lehtonen, Vatanen, Lindbohm, Kemiläinen, Friman, Pokka, Ohtamaa - Hartikainen, Manninen, Mark. Granlund - Pakarinen, Filppula, Pesonen - Ojamäki, Nättinen, Aaltonen - Komarov, Björninen, Mäenalanen

Slovensko: Konrád - Čajkovský, Čerešňák, Nemec, Marinčin, Gernát, Kňažko, Rosandič - Jurčo, Hrivík, Cehlárik - Pospíšil, Hudáček, Kelemen - Holešinský, Krištof, Daňo - Regenda, Roman, Slafkovský - Zuzin

Slovenskí hokejisti vstúpili do zápasu proti favorizovanému súperovi odvážne a už v úvodných striedaniach sa do sľubných šancí dostali Hrivík aj Rosandič. Brankára Säteriho prekonal v 6. minúte Slafkovský, keď na hranici bránkoviska zužitkoval prihrávku Romana spoza bránky - 1:0. Fíni sa po pomalšom rozbehu dostali do tempa a na koňa ich posadili chyby súpera. V 11. minúte sa Manninen dostal po výbornej prihrávke za obranu slovenského tímu a po úniku prekonal Konráda - 1:1. V 14. minúte sa Fíni počas presilovky usadili v útočnom pásme, Lehtonenovu strelu ešte zastavila žŕdka, ale po rýchlej kombinácii so zakončením Pesonena bolo 2:1. Slováci sa v prvej tretine dostali aj k takmer dvojminútovej presilovke o dvoch hráčov. V nej sa síce viackrát usadili v útočnom pásme, ale brániacich Fínov nedokázali prekvapiť. Naopak, už počas hry piatich proti piatim sa severania dostali do brejku dvoch proti jednému, v ktorom Aaltonen pridal ďalší gól Fínov. Slováci v prvej tretine prestrieľali súpera 9:6, ale na góly prehrávali 1:3.

V úvode druhej časti brankár Konrád úspešne čelil ďalšiemu protiútoku súpera, ktorí sa krátko na to ubránili oslabeniu. Fíni naďalej s vysokou úspešnosťou trestali slovenské chyby. V 30. minúte sa Manninen opäť dostal za obranu Slovákov, Gernát ho nestíhal a bolo 4:1. O dve minúty sa k puku v pásme Fínov dostal Slafkovský a druhýkrát v zápase prekonal Säteriho - 4:2. Slovenský tím si v druhej polovici druhej tretiny vytvoril viacero sľubných príležitostí, ale skóre nezmenila ani šanca Krištofa.

Slováci chceli v tretej tretine nadviazať na nádejné úseky hry zo záveru druhej tretiny, ale začali zle. Čerešňák prišiel o puk v rozohrávke, Fíni sa dostali do prečíslenia a Manninen spečatil hetrik - 5:2. Slováci následne neskórovali ani v dvoch presilovkách v krátkom slede, Fíni naopak potrestali vylúčenie Daňa. V 55. minúte Aaltonen prestrelil Konráda a uzavrel skóre na 6:2.

Craig Ramsay, tréner SR: „V prvej tretine to bolo na strely 9:6 pre nás, no prehrávali sme 1:3. Naše chyby boli naozaj zlé, straty pukov v strednom pásme. Pritom sme mali dobrý štart, Slafkovský dal gól, keď sa natlačil pred bránku, takže sme robili veci, ktoré sme chceli. No myslím si, že nadšenie z toho, že sme tu a že sme súčasťou turnaja bolo trochu veľké a príliš sme otvorili hru. Musíme pochopiť, že proti tímu, ktorý sa snaží súpera chytiť v strednom pásme do pasce, musíme odviesť lepšiu prácu, aby sme cez to pásmo prešli. Keď sme už dostali puk do ich tretiny, hrali sme dobre.“

„V prvej tretine to bolo na strely 9:6 pre nás, no prehrávali sme 1:3. Naše chyby boli naozaj zlé, straty pukov v strednom pásme. Pritom sme mali dobrý štart, Slafkovský dal gól, keď sa natlačil pred bránku, takže sme robili veci, ktoré sme chceli. No myslím si, že nadšenie z toho, že sme tu a že sme súčasťou turnaja bolo trochu veľké a príliš sme otvorili hru. Musíme pochopiť, že proti tímu, ktorý sa snaží súpera chytiť v strednom pásme do pasce, musíme odviesť lepšiu prácu, aby sme cez to pásmo prešli. Keď sme už dostali puk do ich tretiny, hrali sme dobre.“ Marek Hrivík, kapitán SR: „Začiatok zápasu proti jednému z favoritov turnaja sme mali veľmi slušný a ukázali sme, že môžeme hrať, no potom sa niečo stalo. Začali sme trošku vymýšľať a to sa nám vrátilo naspäť. Pokiaľ budeme hrať 60 minút to, čo chceme a čo si povieme pred zápasom, myslím si, že to bude lepšie. Tých faktorov pri chybách bolo viacej, no bol to prvý zápas a myslím si, že tento tím je dosť dobrý na to, aby sa z toho poučil a odovzdá lepší výkon v ďalšom zápase.“

„Začiatok zápasu proti jednému z favoritov turnaja sme mali veľmi slušný a ukázali sme, že môžeme hrať, no potom sa niečo stalo. Začali sme trošku vymýšľať a to sa nám vrátilo naspäť. Pokiaľ budeme hrať 60 minút to, čo chceme a čo si povieme pred zápasom, myslím si, že to bude lepšie. Tých faktorov pri chybách bolo viacej, no bol to prvý zápas a myslím si, že tento tím je dosť dobrý na to, aby sa z toho poučil a odovzdá lepší výkon v ďalšom zápase.“ Juraj Slafkovský, strelec oboch gólov SR: „Fíni stoja v strednom pásme a je vždy ťažké chodiť do plných. Hlavne, keď máte plno individualít, ako máme my v prvých dvoch lajnách, ktoré majú radi puk a radšej si to prejdú ako nahodia a potom to naháňajú. Myslím si, že dneska sa to ukázalo. Niekedy to tak je, že sa stanú chyby. Mohli ich spraviť oni a vyhrali by sme my. Verím, že zajtra sa bude dariť viac nám, spravíme o chybu menej a dáme o gól viac.“

„Fíni stoja v strednom pásme a je vždy ťažké chodiť do plných. Hlavne, keď máte plno individualít, ako máme my v prvých dvoch lajnách, ktoré majú radi puk a radšej si to prejdú ako nahodia a potom to naháňajú. Myslím si, že dneska sa to ukázalo. Niekedy to tak je, že sa stanú chyby. Mohli ich spraviť oni a vyhrali by sme my. Verím, že zajtra sa bude dariť viac nám, spravíme o chybu menej a dáme o gól viac.“ Peter Cehlárik, útočník SR: „Začali sme dobre, v útočnom pásme sme hrali dobrý hokej, no bohužiaľ viackrát sme prepadli a oni majú kvalitu na to, aby tie prečíslenia využili. Myslím si, že to rozhodlo zápas. Boli efektívni a my musíme zlepšiť naše presilovky a oslabenia.“

„Začali sme dobre, v útočnom pásme sme hrali dobrý hokej, no bohužiaľ viackrát sme prepadli a oni majú kvalitu na to, aby tie prečíslenia využili. Myslím si, že to rozhodlo zápas. Boli efektívni a my musíme zlepšiť naše presilovky a oslabenia.“ Martin Gernát, obranca SR: „Začali sme celkom dobre, dostali sme sa do šancí a dali sme aj gól. Tím ako Fínsko potrestá každú chybu. To sme videli aj dnes. Z každej väčšej šance sme dostali gól. To sa nám nemôže stávať.“

„Začali sme celkom dobre, dostali sme sa do šancí a dali sme aj gól. Tím ako Fínsko potrestá každú chybu. To sme videli aj dnes. Z každej väčšej šance sme dostali gól. To sa nám nemôže stávať.“ Tomáš Jurčo, útočník SR: „Našej formácii chýbalo aj trochu šťastia. Škoda, že nám to nepadlo, cítili by sme sa oveľa lepšie. Dúfam, že nám to padne čím skôr. Na tejto úrovni nie je žiadny súper ľahký. Hrali sme celkom dobre. Spravili sme však nejaké chyby, ktorých sa musíme vyvarovať. Musíme sa tlačiť na bránku, to nám pripomína aj tréner Ramsay. To je recept na silných súperov“

„Našej formácii chýbalo aj trochu šťastia. Škoda, že nám to nepadlo, cítili by sme sa oveľa lepšie. Dúfam, že nám to padne čím skôr. Na tejto úrovni nie je žiadny súper ľahký. Hrali sme celkom dobre. Spravili sme však nejaké chyby, ktorých sa musíme vyvarovať. Musíme sa tlačiť na bránku, to nám pripomína aj tréner Ramsay. To je recept na silných súperov“ Miloš Roman, útočník SR: „Dvojgólový náskok súpera sa ťažko dobiehal. V kabíne sme si hovorili, že musíme hrať jednoducho. Chalani odviedli dobrú robotu a máme na čom stavať.“

ďalší výsledok C-skupiny:

Švédsko - Lotyšsko 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

tabuľka:

1. Fínsko 1 1 0 0 0 6:2 3

2. Švédsko 1 1 0 0 0 3:2 3

3. Lotyšsko 1 0 0 0 1 2:3 0

4. SLOVENSKO 1 0 0 0 1 2:6 0