Ministri si spomínajú na zosnulého Eduarda Kukana

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) hovorí o Kukanovi ako o osobnosti, ktorá zastávala demokratické hodnoty Slovenska a ktorej okrem iného krajina vďačí za prijatie do Európskej únie a NATO.

Posledný rok je podľa šéfa rezortu školstva Branislava Gröhlinga (SaS) poznačený odchodmi významných osobností slovenského politického a spoločenského života. „Asi málokto bol na Slovensku známejšou osobnosťou v oblasti diplomacie a zaslúžil sa o jej rozvoj tak ako on,“ uviedol v súvislosti s úmrtím Kukana na sociálnej sieti. Dodal, že Kukan ostáva osobnosťou, ktorá sa zapísala do slovenských dejín a významne ovplyvnila chod a rozvoj Slovenska.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) poďakoval Kukanovi za spoločné chvíle strávené v europarlamente. „Odpočívajte v pokoji, pán Eduard Kukan,“ napísal.

Vicepremiérka a ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí) skonštatovala, že Slovensko prišlo o veľkého človeka, rozhľadeného politika a vysoko profesionálneho diplomata. „Bol to práve Eduard Kukan, ktorý na poste ministra zahraničných vecí dotiahol do úspešného konca ťažké rokovania o vstupe Slovenska do EÚ a NATO. Týmto sa navždy zapísal do slovenskej histórie,“ poznamenala.

Bývalý minister zahraničných vecí, poslanec Národnej rady SR a Európskeho parlamentu Eduard Kukan zomrel v stredu (9. 2.) vo veku 82 rokov.