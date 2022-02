Tento prírodný nápoj znižuje cholesterol podobne ako statíny

Vysoké hladiny cholesterolu v krvi majú negatívny dopad na zdravie ciev a môžu mať za následok vážne kardiovaskulárne ochorenia. Je preto potrebné ich znižovať liekmi, pričom lekári najčastejšie predpisujú statíny, no dobré výsledky je možné dosiahnuť aj stravou.

Ak chcete niečo pridať do vášho jedálnička, aby ste znížili cholesterol, mala by to byť kokosová voda.

Foto: Here Asia/Shutterstock.com

Štúdie zistili, že kokosová voda môže zlepšiť alebo podporiť zdravie srdca. Znižuje hladinu cholesterolu a môže znížiť krvný tlak u tých, ktorí už majú vysoký krvný tlak.

Za účinkami kokosovej vody stojí jej obsah draslíka, ktorý môže znížiť krvný tlak u tých, ktorí majú normálny alebo vysoký krvný tlak.

Súvisiaci článok: Tieto semienka pomáhajú znižovať vysoký cholesterol

Okrem kokosovej vody je však nutné zmeniť aj ďalšie stravovacie návyky, vrátane zníženia príjmu soli na menej ako šesť gramov denne, čo je ekvivalent jednej čajovej lyžičky.

Ďalej sa odporúča jesť nízkotučnú a vyváženú stravu v spojení s cvičením. Cvičeniu by ste mali venovať aspoň dve a pol hodiny týždenne.

Svoju úlohu zohráva aj príjem alkoholu a fajčenie a aj zníženie príjmu kofeínu pomôže znížiť krvný tlak a cholesterol.