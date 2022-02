Vlhová natiahla zlatú sériu: "Nikdy sa nemôžete vzdávať"

Dvadsaťšesťročná lyžiarka potvrdila na olympijskej trati v Jen-čchingu famóznu tohtosezónnu bilanciu v slalome, keď vyhrala šesť z ôsmich, v ktorých štartovala. V dvoch prípadoch pritom skončila druhá.

Vlhová si už v januári zabezpečila malý glóbus za víťazstvo v disciplíne vo Svetovom pohári a v stredu k nemu pridala aj olympijské zlato. Prvé z alpského lyžovania v histórii samostatného Slovenska. „Znamená to pre nás veľa, je to niečo výnimočné. Dnes sme do toho dali všetko, aby sme boli olympijskí šampióni. Pre mňa, moju krajinu, moju rodinu, môj tím je to niečo obrovské a sme naozaj šťastní a hrdí,“ povedala na prvej tlačovej konferencii so zlatou medailou na krku.

Jej ziskom si splnila sen, ktorý naháňala už niekoľko rokov. Cesta za ním bola i tŕnistá a ani posledný krok nebol vôbec ľahký. Vlhová po prvom kole strácala na líderku Lena Dürrovú z Nemecka 72 stotín a patrilo jej až 8. miesto. „Bola to naozaj veľká výzva, pretože som musela predviesť svoje najlepšie kolo v živote. Je ťažké popísať pocity, ktoré sa vo mne miešajú. Keď som bola malá, snívala som o olympiáde, a že by som jedného dňa mohla vyhrať. Musíte snívať a potom je možné všetko. Pred druhým kolom si možno mnohí hovorili, že je to nemožné. No v športe sa nikdy nemôžete vzdávať a musíte bojovať až do konca. No a teraz tu stojím ako olympijská víťazka,“ povedala.

Ako už mnohokrát predtým, aj pri svojom najväčšom úspechu vyzdvihla veľkú úlohu trénera Maura Piniho. Povedala, že jeho angažovanie bolo základným kameňom zlatej skladačky. „Bolo to asi najlepšie rozhodnutie v mojej kariére. Vlani, či už pár rokov dozadu som nemala pocit, že som šťastná zo súťaženia. No teraz, i keď som unavená, tak som každý deň rada, že som späť na snehu a trénujem. Pochopila som, že je pre mňa veľmi dôležité byť pokojná, smiať sa, vychutnávať si život, pretože za pár rokov skončím a bude po všetkom. Ukázal mi, že každý deň a každú jednu minútu sa musíte radovať a zabávať. Toto mi v posledných rokoch chýbalo,“ dodala.