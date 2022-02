Hokejisti opakovane kradli v supermarkete, ich klub vyvodil dôsledky

V kádri extraligového hokejového klubu HC GROTTO Prešov už nefigurujú obrancovia David Růžička a Ján Ťavoda. Klub na sociálnych sieťach informoval, že obaja skončili s okamžitou platnosťou.

„Klub HC Grotto Prešov odsudzuje konanie Dávida Růžičku a Jána Ťavodu a s okamžitou platnosťou s nimi ukončil spoluprácu. Záleží nám na dobrom mene prešovského hokeja. Naši hráči majú byť vzorom pre mladých hokejistov a to, čo urobila táto dvojica hokejistov, je v rozpore s hodnotami nášho klubu. Momentálne pracujeme na adekvátnej náhrade zo zahraničia, ktorá by mala posilniť našu obranu,“ uviedol klub v oficiálnom stanovisku.

V polovici januára, niekoľko dní po sebe opakovane prišli mladí muži do nákupného centra na Košickej ulici v Prešove. Z regálu s alkoholom jeden z nich zobral prázdne plastové prepravky na pivo, vložil ich do nákupného košíka a potom ich vložil do stroja na výkup zálohovaných fliaš a prepraviek. Za prepravky zobral lístky, ktoré si potom pri pokladni nechal preplatiť.

Český obranca Růžička prišiel do Prešova pred sezónou 2021/2022 po dvojročnom pôsobení v Košiciach. Za HC GROTTO nastúpil do 36 zápasov, v ktorých si pripísal 10 asistencií, 85 trestných minút a 12 mínusových bodov.

Slovák Ján Ťavoda sa stal počas sezóny 2021/2022 súčasťou výmeny s HK Dukla Ingema Michalovce. Po príchode do Prešova nastúpil do 13 zápasov, v ktorých mal 2 asistencie, 33 trestných minút a 3 mínusové body.