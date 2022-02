Premiér a minister obrany ocenili odsúhlasenie obrannej dohody s USA

Predseda parlamentného brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa (OĽANO) hovorí o historickom okamihu. Zhodujú sa, že uzavretie dohody posilní bezpečnosť Slovenskej republiky.

Predseda vlády ubezpečil, že dohoda nepredstavuje koniec slovenskej suverenity. „Nikto nám tu nejde navoziť jadrové zbrane, ani sem neprídu tisíce vojakov s cieľom napadnutia Ruska,“ deklaroval. Ako zhodnotil, debata o obrannej dohode demaskovala opozíciu. Neváži si podľa neho parlament ani občanov. „Strana, ktorej nominanti sa priznávajú k závažným trestným korupčným činom, a zároveň extrémisti sa spájajú,“ povedal.

„Bolo to zásadné rokovanie aj pre mňa. Chcel som vidieť, či je vládna koalícia za to, aby tu naďalej bola demokracia, sloboda, prosperita a všetko to, čo sme chceli už od roku 1989. A stalo sa. Je to veľký moment,“ komentoval minister obrany. Vyzdvihol, že poslanci odolali tlaku na sociálnych sieťach či „organizovanej demonštrácii“ pred parlamentom. Zopakoval, že dnešní lídri opozície Robert Fico (Smer-SD) a Peter Pellegrini (nezaradený) boli tí, ktorí zmluvu na 90 percent dojednali.

Minister naznačil, že v prípade neschválenia dohody v parlamente uvažoval o demisii. „Ako by som mohol byť členom vlády, ktorá by nepodporila zásadnú hodnotovú otázku?“ pýta sa. Zdôraznil, že boli ďalší poslanci, ktorí by hlasovali za, no nemohli z dôvodu pandémie prísť.

Ak prezidentka ratifikuje zmluvu, začnú sa rokovania o vykonávacích dohodách k rámcovej zmluve, priblížil Naď. „Viac ako 100 miliónov amerických dolárov pôjde do našej slovenskej obrannej infraštruktúry,“ povedal. Predpokladá aj schválenie ďalších prostriedkov. „My si budeme stavať to, čo my potrebujeme, za americké peniaze,“ dodal.

Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš je rád, že Slovensko sa pridalo k 23 krajinám NATO, ktoré už obdobnú obrannú zmluvu majú. Verí, že prezidentka proces nebude komplikovať či zdržiavať.

„Je to moment, ktorým sme podčiarkli našu zahraničnopolitickú a bezpečnostnú orientáciu,“ uviedol Krúpa.

Podľa poslanca zo strany Za ľudí Juraja Šeligu koaliční partneri nepovažujú za problém to, že sa predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) pri hlasovaní zdržal. Vopred ich totiž o postupe poslancov Sme rodina informoval. „Predseda sa vyjadril jasne v tom smere, že podporuje našu zahraničnopolitickú orientáciu. Dohoda bola taká, že sme vedeli, že táto dohoda prejde, vopred nás o svojom postoji informovali a my to rešpektujeme. Napriek rôznym názorom koalícia ukázala, že jej ide o výsledok,“ povedal Šeliga s tým, že hlavné je, že dohodu väčšina odsúhlasila.

Šeliga si myslí, že koalícia musí pridať pri odhaľovaní klamstiev, konšpirácií a strašenia, ktoré šíri opozícia. Postavil sa tiež za predsedu parlamentu, ktorý dal hlasovať poslancom o ukončení diskusie k obrannej dohode skôr, ako vystúpili všetci rečníci. Dôvodom boli obštrukcie.

Za odsúhlasenie dohody hlasovalo 79 poslancov zo 140 prítomných, proti bolo 60. Potrebná je ešte ratifikácia dohody prezidentkou SR.

Dohoda má umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Dohoda by mala platiť desať rokov. Potom zostáva platná alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.