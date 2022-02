Prezenčne sa v školách vzdeláva vyše 84 percent žiakov

„Po dlhej dobe nám klesol počet žiakov v dištančnej výučbe a stúpol počet tých, ktorí sa vzdelávajú prezenčne,“ povedal minister školstva. K tejto zmene podľa neho prispela aj karanténa skrátená na päť dní. Aktuálne sa tak žiaci rýchlejšie vracajú do tried a počet žiakov, ktorí sa vzdelávajú v škole, rastie. Dištančne sa vzdeláva 15,4 percenta žiakov. „Môžem konštatovať, že v školstve sa krivka už pravdepodobne zlomila a ja predpokladám, že kontinuálne bude stagnovať alebo bude klesať,“ povedal minister školstva.

Minulý týždeň sa urobilo vyše 617.000 samotestov. „Pozitivita opätovne klesla na 2,9 percenta,“ povedal minister školstva. Skonštatoval, že uplynulý týždeň evidovali dve tretiny škôl, ktoré nemali žiadnu triedu v karanténe. Aktuálne ochorenie COVID-19 rezort školstva eviduje u 5,1 percenta zamestnancov a 2,7 percenta žiakov.

Zaočkovanosť desať- až 14-ročných žiakov je aktuálne podľa ministra školstva 15,5 percenta, medzi 15- až 17-ročnými je zaočkovaných 38,6 percenta žiakov.

Minister školstva mieni, že po jarných prázdninách už bude potrebný len režim individuálnej izolácie pozitívne testovaných školákov a do karantény už nebudú musieť ísť tí, ktorí sa dostali do kontaktu s pozitívnym. „Do jarných prázdnin, predpokladám, ostaneme pri súčasných nastavených pravidlách, po prázdninách budú, verím, tie čísla také dobré, že hlavný hygienik vydá pokyn, že do izolácie budú musieť ísť len tie deti, ktoré budú pozitívne,“ dodal.