Kollár chce kvôli termínu volieb meniť zákon, diskutovať má s Mikulcom

Komunálne voľby a voľby do orgánov samosprávnych krajov by sa mohli konať týždeň pred alebo týždeň po dušičkovom období. Podľa zákonných lehôt ich termín teraz vychádza na 29. októbra. Potrebná bude pravdepodobne zmena zákona. Kollár chce o tom diskutovať s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽANO).

Dušičkový čas by mali občania podľa Kollára tráviť spomienkou na svojich najbližších. „Bol by som veľmi nerád, ak by sa pomedzi to museli ešte zaoberať voľbami,“ uviedol Kollár v stanovisku pre TASR.

Regionálne a komunálne voľby budú na jeseň prvýkrát v jeden deň. Podľa zákonných lehôt sa majú konať 29. októbra. „Pravdepodobne to urobíme týždeň predtým alebo týždeň po. Budem o tom diskutovať ešte s ministrom. Buď to urobíme formou pozmeňujúceho návrhu zákona alebo minister navrhne túto zmenu sám,“ doplnil Kollár.

Voliči si budú na jeseň vo svojich samosprávach vyberať primátora mesta, respektíve starostu obce a tiež poslancov mestských, respektíve obecných zastupiteľstiev. V prípade Bratislavy a Košíc budú vyberať aj starostov mestských častí a poslancov miestnych zastupiteľstiev. Zároveň budú Slováci voliť predsedov samosprávnych krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev.