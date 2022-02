Pribudol rekordný počet nakazených, Lengvarský však hovorí o uvoľňovaní opatrení

Prostredníctvom 36.766 vykonaných RT-PCR testov odhalili v utorok (8. 2.) na Slovensku 20.582 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 19 obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na webe covid-19.nczisk.sk.

Viac ako 60 percent z nakazených nebolo zaočkovaných. Najviac pozitívne testovaných bolo v Prešovskom kraji, najmenej v Trnavskom.

Pozitívny antigénový test malo 3335 osôb, takmer 58 percent z nich nebolo zaočkovaných.

V nemocniciach leží 2283 pacientov s COVID-19, na JIS a oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny je 298 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 135 ľudí. Viac ako 74 percent z hospitalizovaných nie je zaočkovaných, alebo má len jednu dávku očkovacej látky.

Pribudlo 31 078 ľudí, ktorí sa včera zaočkovali treťou dávkou vakcíny (spolu 1 545 625), druhú dávku vakcíny dostalo 15 787 osôb (spolu 2 692 083), prvú dávku očkovacej látky dostalo včera 4289 ľudí (spolu 2 807 574).

Návrat do bežných koľají

Do bežných koľají by sa život na Slovensku po pandémii mohol dostať na konci marca. Predpokladá to minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO), ktorý pred stredajším rokovaním vlády naznačil termín zrušenia protipandemických opatrení.

„Absolvovali sme včera konzílium aj za účasti premiéra, hovorili sme spolu o situácii po odznení vlny omikronu a prvom nástrele opatrení s tým, že v princípe by sme koncom marca mohli byť v režime, ktorý by umožňoval bežný život občanom,“ povedal minister.

Predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) pred rokovaním vládneho kabinetu poznamenal, že hoci pozitivita na Slovensku stúpa, nie je to nič, čo by sa neočakávalo. Je rád, že počty ľudí na umelých pľúcnych ventiláciách klesajú. Potvrdil, že v utorok diskutovali s konzíliom odborníkov a stretnutie bude pokračovať aj v stredu. „Smerujeme k tomu a predbežná diskusia je nastavená tak, že keď budeme vidieť kulmináciu na Slovensku a potvrdí sa táto kulminácia a pokles zrejme v období desiatich dní, budeme vedieť prísť k výraznému uvoľneniu,“ povedal premiér. Presný dátum zatiaľ nechcel konkretizovať.

Premiér predpokladá, že sa upustí od všetkých opatrení, čiže by podľa jeho slov došlo k uvoľneniu prevádzok pre všetkých ľudí. „Poslednou vecou, ktorou budeme disponovať, je nosenie respirátora. Ten chráni na viac ako 70 percent pred nákazou,“ poznamenal Heger. Pripomenul, že očkovanie poskytuje najväčšiu imunitu a ochranu pred nákazou.