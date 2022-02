3 najnebezpečnejšie chyby, ktorých sa dopúšťate pri používaní WhatsApp

WhatsApp je aplikácia určená na komunikáciu prostredníctvom správ alebo hovorov. Od roku 2015, keď si získala prvenstvo v rámci najobľúbenejších četovacích aplikácií na svete, si dodnes dokázala získať vyše dvoch miliárd používateľov, čo je tiež dôvod, prečo je taká atraktívna pre podvodníkov.

Hekeri každý rok prichádzajú s desiatkami nových spôsobov, ako využiť nepozornosť majiteľov mobilov, a získať tak prístup k ich citlivým informáciám. Niektoré útoky sa však zvyknú opakovať viac ako iné, a často ich vykonaniu napomáha aj samotný užívateľ. Týmto chybám sa preto pri používaní WhatsApp treba vyhnúť.

Nekomunikujte s číslami, ktoré nepoznáte

V tomto prípade to funguje podobne ako pri klasickom telefonáte – útočník si vyhliadne obeť a z náhodného čísla jej zavolá alebo napíše, pričom sa predstaví ako známy alebo rodinný príslušník.

Podvodník ďalej na obeť nalieha, aby mu pomohla, lebo sa nachádza v nebezpečenstve alebo ťažkej situácii. Rýchlo si vyžiada peniaze s tým, že nemá prístup k vlastnému mobilu, a tak si ho len narýchlo od niekoho požičal.

Podvodníci v tomto prípade hrajú na city svojej obete a využívajú jej náklonnosť voči osobám, za ktoré sa vydávajú. Používateľom sa preto odporúča za žiadnych okolností nekomunikovať s neznámym telefónnym číslom.

Ak si nie ste istí, či sa váš príbuzný alebo priateľ skutočne nenachádza v kritickej situácii, skúste mu rýchlo zavolať na číslo, ktoré poznáte. Je vysoko pravdepodobné, že na druhej strane sa vám ozve skutočná osoba, za ktorú sa podvodník vydáva, a tá nebude vedieť o tom, že by ste si s ňou písali cez aplikáciu.

Otvárajte len odkazy, ktorým dôverujete

Človek, ktorého poznáte a jeho číslo máte uložené, vám náhle pošle správu s ponukou, ktorá znie často až príliš dobre na to, aby bola pravdivá. To posledné, čo by ste v tomto prípade mali urobiť, je kliknúť na odkaz, a to zvlášť ak ho nesprevádza text s vysvetlením.

Pri podozrivých odkazoch si treba všímať, či sú správy s nimi napísané štýlom, akým s vami daná osoba bežne komunikuje. Všímajte si aj dĺžku linku – ak je dlhý a zle čitateľný, je pravdepodobné, že ide o podvodnú stránku.

Rozosielanie podozrivých odkazov môže prebehnúť bez toho, aby o tom odosielateľ vedel. Často k tomu dochádza po tom, ako sám navštívil podvodnú stránku. Môžete mu preto napísať, že ste od neho dostali podozrivú správu, ale na odkaz nikdy neklikajte.

Nepodceňujte aktualizácie

Aktualizovanie aplikácií je stará známa vec, ale zároveň aj ten najlepší spôsob ochrany, aký môžete svojmu mobilu poskytnúť. WhatsApp síce patrí medzi najlepšie chránené aplikácie a zabezpečuje šifrovanie správ, ale aby ste ho dokázali ochrániť pred novými hekerskými útokmi, musíte sa spoľahnúť jedine na aktualizácie.

V prípade, že v obchode s aplikáciami nemáte nastavené automatické aktualizovanie, je potrebné aspoň raz za deň skontrolovať, či pre WhatsApp nie je dostupná nová verzia.