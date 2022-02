Blanár číta v pléne vyjadrenie Žilinku, potom má Kollár ukončiť diskusiu

Následne má predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) ukončiť diskusiu k mimoriadnej schôdzi o obrannej dohode. Hlasovať o dohode sa má v stredu (9. 2.) o 11.00 h. Kollár zároveň prisľúbil, že zmenia rokovací poriadok, aby sa mohla zaviesť parlamentná stráž.

Poslanci NR SR sa na Kollára obrátili s procedurálnym návrhom, aby ukončil rozpravu. Tvrdia, že opakovane dochádza k narušovaniu poriadku v rokovacej sále a „opoziční poslanci odmietajú rešpektovať rokovací poriadok a výzvy predsedajúceho“.

V zmysle rokovacieho poriadku môže NR SR rozhodnúť na návrh predsedu parlamentu o uzavretí rozpravy. „V takom prípade sa rozprava skončí bezprostredne po rozhodnutí národnej rady,“ hovorí rokovací poriadok. Ďalej precizuje, že po uzavretí diskusie takýmto spôsobom majú poslanci písomne prihlásení do diskusie právo odovzdať svoj písomný prejav predsedajúcemu. Ten by sa mal následne zahrnúť do zápisnice o schôdzi NR SR s označením, že nebol prednesený ústne.

„Ak by sme mali parlamentnú stráž, dal by som ich vykázať a vyviesť zo sály. Nemáme to, bohužiaľ, v rokovacom poriadku. Pevne verím, že veľmi rýchlo takúto možnosť zavedieme,“ vyhlásil Kollár.