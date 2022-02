Do Rumunska prišli prví americký vojaci, posilnia východné krídlo NATO

Podľa Pentagónu bude do Rumunska vyslaná brigádna bojová skupina Stryker (SBCT) s približne 1000 mužmi, ktorá sa momentálne nachádza v nemeckom meste Vilseck.

Dinku v utorok oznámil, že do Rumunsku pricestovalo prvých 100 vojakov tejto skupiny, ktorí tam majú zabezpečiť ďalšiu logistiku. Rumunsko sa stala členom NATO v roku 2004, pripomína Reuters.

Americkí vojaci okrem Rumunska postupne už od konca minulého týždňa prichádzajú aj do Poľska. Nateraz je v Poľsku podľa dostupných správ z pondelka dislokovaných najmenej 350 amerických vojakov.

Americký prezident Joe Biden 2. februára oficiálne odsúhlasil nasadenie ďalších takmer 3000 vojakov do Nemecka, Poľska a Rumunska. Americké ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení spresnilo, že do Poľska pôjde 1700 vojakov, do Nemecka 300 a z Nemecka do Rumunska sa ich presunie asi tisícka.

Zo strany USA ide o reakciu na kroky Ruska, ktoré pri hraniciach s Ukrajinou rozmiestnilo desaťtisíce svojich vojakov a od Západu žiada splnenie bezpečnostných záruk.