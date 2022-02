Pandémia sa vyostrí, pribudnú nové mutácie, varuje nemecký minister zdravotníctva

Ako spresnil Lauterbach v utorok zverejnenom rozhovore pre internetové vydanie nemeckého periodika Stern, súvisí to s aktuálnymi vysokými počtami prípadov infekcií.

„V tomto momente má vírus najlepšie podmienky na to, aby sa ďalej vyvíjal. To, aby pri týchto vysokých počtoch infekcií nevznikali žiadne mutácie, je epidemiologicky nemysliteľné,“ podotkol Lauterbach.

„Považujem za vylúčené, že sa pandémia končí variantom omikron. Môžeme len dúfať, že nové mutácie sú neškodnejšie. Doposiaľ to žiaľ nebol tento prípad,“ dodal šéf rezortu nemeckého zdravotníctva.

Napriek tomu však Lauterbach nechce do budúcnosti hľadieť s pesimizmom. „Budeme mať super leto, ako minulý rok,“ povedal.

Lauterbach sa cez víkend vyjadril aj k možnému uvoľňovaniu protipandemických opatrení. Ako spresnil, k uvoľňovaniu dôjde pred veľkonočnými sviatkami, o čom je podľa svojich slov „pevne presvedčený“. Ako však povedal pre stanicu Bild TV, podmienkou je, že vlna koronavírusového variantu omikron v polovici februára dosiahne svoj vrchol. O prípadnom uvoľňovaní opatrení by sa podľa Lauterbacha mohlo diskutovať na nadchádzajúcej konferencii predsedov vlád spolkových krajín 16. februára.

Nemecký minister zdravotníctva sa však jasne postavil proti uvoľňovaniu v súčasnom období a takúto možnosť označil za „šialenú“, uvádza Stern. „Čo by bolo v Nemecku, ak by sme postupovali tak ako v Anglicku?... Potom by sme mali denne zhruba 300 úmrtí. Máme ich však zreteľne menej, konkrétne 60 až 80,“ dodal.

„S opatreniami denne zachraňujeme životy,“ zdôraznil Lauterbach.